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В Україні оновилась вартість пального — які сьогодні ціни на АЗС

6 січня 2024 06:45
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Ірина Шпак
редактор
Вартість пального в Україні оновилась— які сьогодні ціни на АЗС
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне на суботу, 6 січня. Середні ціни на дизпальне та бензин майже дещо знизились протягом останніх днів. Також змінилася вартість на автогаз. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на профільний портал Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 6 січня 2024 року

За інформацією моніторингового порталу, 6 січня у середньому ціни на бензини, дизпальне та автомобільний газ такі:

  • A-95+ — 54,44 грн/л;
  • А-95 — 51,25 грн/л;
  • А-92 — 48,30 грн/л;
  • дизпальне — 51,22 грн/л;
  • автомобільний газ — 29,40 грн/л.

Тиждень тому

  • бензин A-95+ — 54,58 грн/л,
  • А-95 — за 51,47 грн/л,
  • А-92 — за 48,58 грн/л.

Інші види пального:

  • дизпальне — за 51,51 грн/л,
  • автогаз — 30,18 грн/л.

бензин на АЗС

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 3 січня 2024 року

6 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найдешевше А-95+ продають у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше на АЗС VST — 47,90 грн/л.
  • На А-92 найвищі ціни на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а найнижчі на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизель найдорожче реалізують на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найдешевше коштує на АЗС RLS — 47,29 грн/л. 

На АЗС WOG вартість автомобільного газу — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г рн/л, а на Shell коштує 29,15 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма. Відмова гальмівної системи автомобіля вимагає швидкої реакції водія. 

Також ми розповіли, про головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році. Останніми роками китайські автовиробники використовують кращі матеріали та досягли якості збірки на рівні конкурентів з Європи й Азії. Але автомобілям з КНР досі не вистачає кількох важливих речей.

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