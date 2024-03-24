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В Украине обновили цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра

24 марта 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 25 марта — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: УНІАН
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на горючее снова обновили на автозаправочных станциях Украины. Бензин за последние сутки не подорожал, также не претерпели изменений цены на дизтопливо и автогаз.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 25 марта 2024 года. Фото: УНІАН

Якір Цены на горючее на АЗС 25 марта

По данным мониторингового сайта, 25 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

  • A-95+ — 56,57 грн/л;
  • А-95 — 53,15 грн/л;
  • А-92 — 49,91 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,50 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,99 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 55,58 грн/л,
  • А-95 — 51,95 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,86 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — 52,30 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,83 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 25 марта 2024 года. Фото: УНІАН

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 25 марта

25 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,76 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Маркет" и на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в Украине вскоре начнутся продажи минивэна Lexus LM. Автомобили будут продавать в Украине с гибридной силовой установкой на 250 л.с., полным приводом и салоном на четыре или семь мест.  

Мы также писали, что Hyundai, Kia и Genesis отзывают почти все свои электромобили. В общей сложности отзыву подлежат 147 110 электромобилей корейского концерна, изготовленных в период с 2021 по 2024 год. Проблемы возникли из-за низковольтной батареи, которая питает вспомогательные системы в электромобилях Hyundai, Genesis и Kia, что может привести к внезапной остановке авто.

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