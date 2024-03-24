Ціни на пальне в Україні станом на 25 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: УНІАН

Ціни на пальне знову оновили на автозаправних станціях України. Бензин за останню добу не здорожчав, також не зазнали змін ціни на дизпальне та автогаз.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 25 березня 2024 року. Фото: УНІАН

За даними моніторингового сайту, 25 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

A-95+ — 56,57 грн/л;

А-95 — 53,15 грн/л;

А-92 — 49,91 грн/л;

дизельне пальне — 53,50 грн/л;

скраплений газ — 27,99 грн/л.

A-95+ — 55,58 грн/л,

А-95 — 51,95 грн/л,

бензин А-92 — 48,86 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 52,30 грн/л,

скраплений газ — 27,83 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 25 березня 2024 року. Фото: УНІАН

25 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,76 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" та на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 48,40 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Нагадаємо, в Україні невдовзі розпочнуться продажі мінівена Lexus LM. Авто продаватимуть в Україні з гібридною силовою установкою на 250 к.с., повним приводом і салоном на чотири або сім місць.

Ми також писали, що Hyundai, Kia та Genesis відкликають майже всі свої електромобілі. Загалом відкликанню підлягають 147 110 електромобілів корейського концерну, виготовлених у період з 2021 по 2024 рік. Проблеми виникли через низьковольтну батарею, яка живить допоміжні системи в електромобілях Hyundai, Genesis та Kia, що може призвести до раптової зупинки авто.