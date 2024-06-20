Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 21 июня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских заправках за последние сутки цены на топливо не изменили. Стоимость бензина, дизеля и автогаза остается на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 20 июня вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 20 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 20 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,02 грн/л;

А-95 — 56,37 грн/л;

А-92 — 53,39 грн/л;

дизельное топливо — 52,47 грн/л;

сжиженный газ — 26,51 грн/л.

A-95+ — 59,85 грн/л;

А-95 — 56,22 грн/л;

А-92 — 53,00 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,49 грн/л;

сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 20 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 20 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Напомним, мы рассказывали почему во время замены масла придется менять одну деталь авто. Во время замены масла мастера часто ставят новую пробку картера.

Мы также сообщали, по каким признакам можно обнаружить, что машина пострадала от наводнения. Иногда даже профессиональные механики не могут обнаружить отрицательные следы воздействия воды без полной разборки авто на детали.