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В Україні оновились ціни на пальне — скільки воно коштуватиме завтра

20 червня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 21 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських заправках за останню добу ціни на пальне не змінились. Вартість бензину, дизелю та автогазу залишається на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 20 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 20 червня

За даними моніторингового порталу, 20 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,02 грн/л;
  • А-95 — 56,37 грн/л;
  • А-92 — 53,39 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,47 грн/л;
  • скраплений газ — 26,51 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,00 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,49 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.
Скільки коштує бензин, газ та дизель 20 червня
Ціни на пальне в Україні станом на 20 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 червня

Пальне бренду "Євро-95" 20 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми розповідали чому під час заміни оливи доведеться міняти одну деталь авто. Під час заміни мастила майстри часто ставлять нову пробку картера.

Ми також повідомляли, за якими ознаками можна виявити, що машина постраждала від повені. Іноді навіть фахові механіки не можуть виявити негативні сліди впливу води без повного розбирання авто на деталі.

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