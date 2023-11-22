Штрафы в Украине — АМКУ обновит систему начисления сумм наказаний

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует утвердить новый механизм определения размеров штрафов за нарушение законодательства в части защиты экономической конкуренции. Регулятор поддержал соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также:

Начисление штрафов по-новому

Как отмечают в АМКУ, разработанный проект призван установить прозрачные и четкие основания и механизмы определения размеров штрафов. Они должны быть основаны на подходах Организации экономического сотрудничества и развития, а также Европейской комиссии (ЕК).

Документ был разработан согласно части восьмой статьи 52 закона о защите экономической конкуренции и, учитывая часть пятую статьи 255 соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Проект порядка, в частности, определяет принципы определения размеров штрафных санкций;

этапы определения;

подходы к определению базового размера штрафа, основываясь на экономических показателях;

отягощающие и смягчающие обстоятельства, согласно которым будет корректироваться базовый объем штрафа;

другие обстоятельства, которые влияют на размер штрафной санкции;

механизмы установления максимального предела штрафа.

Причины ведения нового механизма

Как объясняют в комитете, до этого подходы органов АМКУ к определению объема штрафа были закреплены в рекомендательных разъяснениях №39 от 9.08. 2016 год. Однако из-за того, что документ носил только рекомендательный характер, он не мог считаться нормативно-правовым актом. В то время как несоблюдение его норм не давало права быть основанием для обжалования штрафов в судах.

Кроме того, учитывая накопившуюся практику, подходы, определенные в этих разъяснениях, требовали совершенствования и более глубокой гармонизации с положениями руководящих принципов Европейской комиссии по способу установления штрафных санкций.

Больше о штрафах

Напомним, компаниям, выдающим сотрудникам талоны на горючее, грозят штрафы от Налоговой службы. За "оптовую продажу" придется отдать сотни тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушения в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.