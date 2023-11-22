Штрафы в Украине — АМКУ обновит систему начисления сумм наказаний

В Украине обновят систему начисления штрафов — кого заденет
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует утвердить новый механизм определения размеров штрафов за нарушение законодательства в части защиты экономической конкуренции. Регулятор поддержал соответствующее распоряжение.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Начисление штрафов по-новому
Как отмечают в АМКУ, разработанный проект призван установить прозрачные и четкие основания и механизмы определения размеров штрафов. Они должны быть основаны на подходах Организации экономического сотрудничества и развития, а также Европейской комиссии (ЕК).
Документ был разработан согласно части восьмой статьи 52 закона о защите экономической конкуренции и, учитывая часть пятую статьи 255 соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским союзом.
Проект порядка, в частности, определяет принципы определения размеров штрафных санкций;
- этапы определения;
- подходы к определению базового размера штрафа, основываясь на экономических показателях;
- отягощающие и смягчающие обстоятельства, согласно которым будет корректироваться базовый объем штрафа;
- другие обстоятельства, которые влияют на размер штрафной санкции;
- механизмы установления максимального предела штрафа.
Причины ведения нового механизма
Как объясняют в комитете, до этого подходы органов АМКУ к определению объема штрафа были закреплены в рекомендательных разъяснениях №39 от 9.08. 2016 год. Однако из-за того, что документ носил только рекомендательный характер, он не мог считаться нормативно-правовым актом. В то время как несоблюдение его норм не давало права быть основанием для обжалования штрафов в судах.
Кроме того, учитывая накопившуюся практику, подходы, определенные в этих разъяснениях, требовали совершенствования и более глубокой гармонизации с положениями руководящих принципов Европейской комиссии по способу установления штрафных санкций.
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