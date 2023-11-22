Штрафи в Україні — АМКУ оновить систему нарахування сум покарань

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

Антимонопольний комітет України (АМКУ) планує затвердити новий механізм визначення розмірів штрафів за порушення законодавства у частині захисту економічної конкуренції. Регулятор підтримав відповідний проєкт розпорядження.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Нарахування штрафів по-новому

Як зазначають в АМКУ, розроблений проєкт покликаний встановити прозорі та чіткі підстави та механізми визначення розмірів штрафів. Вони мають ґрунтуватися на підходах Організації економічного співробітництва й розвитку, а також Європейської комісії (ЄК).

Документ розробили згідно з частиною восьмою статті 52 закону щодо захисту економічної конкуренції та, врахувавши частину п'яту статті 255 угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Проєкт порядку, зокрема, визначає засади визначення розмірів штрафних санкцій;

етапи визначення;

підходи до визначення базового розміру штрафу, ґрунтуючись на економічних показниках;

обтяжуючі та пом’якшуючі обставини, згідно з якими корегуватиметься базовий обсяг штрафу;

інші обставини, які впливають на розмір штрафної санкції;

механізми встановлення максимальної межі штрафу.

Причини ведення нового механізму

Як пояснюють у комітеті, до цього підходи органів АМКУ до визначення обсягу штрафу було закріплено у рекомендаційних роз’ясненнях №39-рр від 9.08. 2016 року. Проте через те, що документ мав тільки рекомендаційний характер, не міг вважатися нормативно-правовим актом. Тоді як недотримання його норм не давало права бути підставою для оскарження штрафів у судах.

Окрім того, враховуючи нагромаджену практику, підходи, визначені в цих роз’ясненнях, вимагали вдосконалення та глибшої гармонізації з положеннями керівних принципів Європейської комісії щодо способу встановлення штрафних санкцій.

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Нагадаємо, компаніям, які видають співробітникам талони на пальне, загрожують штрафи від Податкової служби. За "оптовий продаж" доведеться віддати сотні тисяч гривень.

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