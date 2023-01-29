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В Украине пересмотрят тарифы на коммунальные услуги: когда ждать

29 января 2023 13:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Коммунальные тарифы в Украине пересмотрят — когда ждать
Это может произойти после завершения этого отопительного сезона
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинское правительство может просмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что это произойдет по завершении этого отопительного сезона.

Об этом предупредил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК) Константин Ущаповский во время телемарафона "Єдині новини".

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Руководитель энергорегулятора, отвечая на вопрос, планируют ли в 2023 году повышать тарифы на коммунальные услуги, отметил, что работа под эгидой Кабинета Министров продолжается.

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для стабилизации рынка", сообщил он.

Как пояснил чиновник, в частности, повышение тарифов позволило бы увеличить заработные платы энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, также более эффективно осуществлять аварийные восстановительные работы.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (рост тарифов. — Ред.)", рассказал руководитель Нацкомиссии.

 

Мораторий на повышение тарифов

В июле прошлого года украинский парламент проголосовал за закон, предусматривающий установление запрета на повышение тарифов на тепло для населения. Мораторий должен действовать во время военного положения и шесть месяцев спустя.

При этом в налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) осенью прошлого заявляли о необходимости пересмотра тарифов на газ. Объясняли это тем, что они неоправданно низкие.

"Принципиальная позиция президента, принципиальная позиция правительства, которую мы выполним, те обещания, которые брали перед людьми — до конца отопительного сезона не будем менять тарифы. Поэтому до апреля тарифы не изменятся. После апреля есть основания говорить о том, что цены на газ нужно менять", отмечали в комитете.

В конце прошлого года Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение о поэтапном повышении цены на электроэнергию для небытовых потребителей. Тарифы выросли с 1 января 2023 года.

30 декабря Национальная комиссия отменила принятое постановление о повышении тарифов на водоснабжение.

Напомним, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) призвали Национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг отказаться от планов существенного повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Там убеждены, что такое решение загонит экономику в тупик.

Ранее в "Нафтогазе Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков, чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.

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