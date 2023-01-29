Коммунальные тарифы в Украине пересмотрят — когда ждать

В Украине пересмотрят тарифы на коммунальные услуги: когда ждать
Украинское правительство может просмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что это произойдет по завершении этого отопительного сезона.
Об этом предупредил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК) Константин Ущаповский во время телемарафона "Єдині новини".
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Регулятор рассматривает вопрос повышения тарифов
Руководитель энергорегулятора, отвечая на вопрос, планируют ли в 2023 году повышать тарифы на коммунальные услуги, отметил, что работа под эгидой Кабинета Министров продолжается.
"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для стабилизации рынка", — сообщил он.
Как пояснил чиновник, в частности, повышение тарифов позволило бы увеличить заработные платы энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, также более эффективно осуществлять аварийные восстановительные работы.
"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу (рост тарифов. — Ред.)", — рассказал руководитель Нацкомиссии.
Мораторий на повышение тарифов
В июле прошлого года украинский парламент проголосовал за закон, предусматривающий установление запрета на повышение тарифов на тепло для населения. Мораторий должен действовать во время военного положения и шесть месяцев спустя.
При этом в налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) осенью прошлого заявляли о необходимости пересмотра тарифов на газ. Объясняли это тем, что они неоправданно низкие.
"Принципиальная позиция президента, принципиальная позиция правительства, которую мы выполним, те обещания, которые брали перед людьми — до конца отопительного сезона не будем менять тарифы. Поэтому до апреля тарифы не изменятся. После апреля есть основания говорить о том, что цены на газ нужно менять", — отмечали в комитете.
В конце прошлого года Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение о поэтапном повышении цены на электроэнергию для небытовых потребителей. Тарифы выросли с 1 января 2023 года.
30 декабря Национальная комиссия отменила принятое постановление о повышении тарифов на водоснабжение.
Напомним, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) призвали Национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг отказаться от планов существенного повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Там убеждены, что такое решение загонит экономику в тупик.
Ранее в "Нафтогазе Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков, чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.