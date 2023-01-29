Комунальні тарифи в Україні переглянуть — коли чекати

Це може статися після завершення цього опалювального сезону

Український уряд може переглянути тарифи на житлово-комунальні послуги. Передбачається, що це станеться після завершення цього опалювального сезону.

Про це попередив очільник Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) Костянтин Ущаповський під час телемарафону "Єдині новини".

Регулятор розглядає питання підвищення тарифів

Керівник енергорегулятора, відповідаючи на запитання, чи планують у 2023 році підвищувати тарифи на комунальні послуги, зазначив, що відповідна робота під егідою Кабінету Міністрів триває.

"Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок", — повідомив він.

Як пояснив посадовець, зокрема, підвищення тарифів дало б змогу збільшити заробітні плати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також ефективніше здійснювати аварійні відновлювальні роботи.

"Зараз уряд разом із нами, разом із Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (зростання тарифів. — Ред.)", — розповів керівник Нацкомісії.

Мораторій на підвищення тарифів

У липні минулого року український парламент проголосував за закон, який передбачає встановлення заборони на підвищення тарифів на тепло для населення. Мораторій повинен діяти під час воєнного стану та шість ще місяців після.

При цьому у податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) восени минулого заявляли про необхідність перегляду тарифів на природний газ. Пояснювали це тим, що вони невиправдано низькі.

"Принципова позиція президента, принципова позиція уряду, яку ми виконаємо, ті обіцянки, які брали перед людьми — до кінця опалювального сезону не змінюватимемо тарифи. Тому до квітня тарифи не змінять. Після квітня є підстави говорити про те, що ціни на газ треба міняти", — наголошували у комітеті.

Наприкінці минулого року Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про поетапне підвищення ціни на електроенергію для непобутових споживачів. Тарифи зросли з 1 січня 2023 року.

30 грудня Національна комісія скасувала перед цим ухвалену постанову про підвищення тарифів на водопостачання.

Нагадаємо, раніше в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) закликали Національну комісію з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відмовитися від планів суттєвого підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії. Там переконані, що таке рішення зажене економіку в глухий кут.

Раніше у "Нафтогазі України" пояснили, як правильно передавати дані газових лічильників, щоб їх зарахували облгази. Клієнти скаржилися на останніх за завищені ціни удвічі.