В Украине подскочили цены на популярный овощ — сколько придется заплатить
В Украине в конце ноября подорожала белокочанная капуста в среднем на 20%. Однако не исключено, что цены на овощ могут подскочить еще.
Об этом сообщили аналитики EastFruit.
По прогнозу аналитиков, повысить цену на капусту производители смогли благодаря заметному сокращению предложения по мелким хозяйствам, которые вели продажу сразу с поля из-за отсутствия собственных складов.
"При этом предложение этой продукции довольно ограничено, поскольку многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, поскольку не исключают, что в ближайшие недели цены на эту продукцию могут и дальше расти. В то же время оптовые компании проявляют достаточно высокую заинтересованность в закупке капусты и готовы повышать закупочные цены", — говорится в сообщении.
Несмотря на это, цены выросли "не на всю капусту". Повышающий тренд "присущ исключительно сегменту продукции высокого качества".
Сколько стоит капуста в супермаркетах:
В супермаркетах 1 декабря капусту продают в среднем по 10,67 грн/кг. Что, по данным Минфина, более чем на 2 грн/кг превышает среднюю цену ноября.
В целом же в разных сетях стоимость овоща колеблется от 7,4 грн/кг до 14,9 грн/кг. В частности:
- Novus – 8,29 грн/кг;
- Metro – 11,34 грн/кг;
- Auchan – 11,4 грн/кг;
- Megamarket – 14,9 грн/кг.
Добавим, в Украине в 2024 году значительно удорожает жизнь. Подскочат цены на продукты и горючее, а тарифы на коммунальные услуги хоть и не повысят, однако украинцам все равно придется платить больше, чем в прошлом.
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