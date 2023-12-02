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В Украине подскочили цены на популярный овощ — сколько придется заплатить

2 декабря 2023 05:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украине подскочили цены на популярный овощ — сколько придется заплатить
Женщина выбирает белокочанную капусту. Фото: dengi.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине в конце ноября подорожала белокочанная капуста в среднем на 20%. Однако не исключено, что цены на овощ могут подскочить еще.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

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По прогнозу аналитиков, повысить цену на капусту производители смогли благодаря заметному сокращению предложения по мелким хозяйствам, которые вели продажу сразу с поля из-за отсутствия собственных складов.

"При этом предложение этой продукции довольно ограничено, поскольку многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, поскольку не исключают, что в ближайшие недели цены на эту продукцию могут и дальше расти. В то же время оптовые компании проявляют достаточно высокую заинтересованность в закупке капусты и готовы повышать закупочные цены", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, цены выросли "не на всю капусту". Повышающий тренд "присущ исключительно сегменту продукции высокого качества".

Сколько стоит капуста в супермаркетах:

В супермаркетах 1 декабря капусту продают в среднем по 10,67 грн/кг. Что, по данным Минфина, более чем на 2 грн/кг превышает среднюю цену ноября.

В целом же в разных сетях стоимость овоща колеблется от 7,4 грн/кг до 14,9 грн/кг. В частности:

  • Novus – 8,29 грн/кг;
  • Metro – 11,34 грн/кг;
  • Auchan – 11,4 грн/кг;
  • Megamarket – 14,9 грн/кг.

Добавим, в Украине в 2024 году значительно удорожает жизнь. Подскочат цены на продукты и горючее, а тарифы на коммунальные услуги хоть и не повысят, однако украинцам все равно придется платить больше, чем в прошлом.

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