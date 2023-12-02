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В Україні підскочили ціни на популярний овоч — скільки доведеться заплатити

2 грудня 2023 05:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Україні підскочили ціни на популярний овоч — скільки доведеться заплатити
Жінка вибирає білокачанну капусту. Фото: dengi.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні в кінці листопада здорожчала білокачанна капуста в середньому на 20%. Однак не виключено, що ціни на овоч можуть підскочити ще.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

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За прогнозом аналітиків, підвищити ціну на капусту виробники змогли завдяки помітному скороченню пропозиції з дрібних господарств, які вели продаж одразу з поля через відсутність власних складів.

"При цьому пропозиція цієї продукції доволі обмежена, оскільки багато господарств вважають за краще не поспішати з продажами, оскільки не виключають, що найближчими тижнями ціни на цю продукцію можуть і далі зростати. Водночас оптові компанії виявляють досить високу зацікавленість у закупівлі капусти й готові підвищувати закупівельні ціни", — йдеться у повідомленні.

Попри це, ціни зросли "не на всю капусту". Підвищувальний тренд "притаманний виключно сегменту продукції високої якості".

Скільки коштує капуста в супермаркетах:

У супермаркетах 1 грудня капусту продають у середньому по 10,67 грн/кг. Що, за даними "Мінфіну", більш ніж на 2 грн/кг перевищує середню ціну листопада.

Загалом же в різних мережах вартість овочу коливається від 7,4 грн/кг до 14,9 грн/кг. Зокрема:

  • Novus – 8,29 грн/кг;
  • Metro – 11,34 грн/кг;
  • Auchan – 11,4 грн/кг;
  • Megamarket – 14,9 грн/кг.

Додамо, в Україні 2024 року значно здорожчає життя. Підскочать ціни на продукти та пальне, а тарифи на комунальні послуги хоч і не підвищать, однак українцям все одно доведеться платити більше, ніж торік.

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