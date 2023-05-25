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В Украине планируют повысить некоторые штрафы: кого ждет наказание

25 мая 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — в Раде планируют усилить некоторые наказания
Общественный транспорт в Киеве. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют повысить некоторые штрафы. Речь идет о повреждении общественного транспорта и наказании за тайное проникновение в тоннель подземки.

Это предусмотрено в законопроекте №6164, который ожидает второго чтения в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Детали законопроекта

Проект закона предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об админправонарушениях, касающихся нарушения правил перевозки в городском электротранспорте.

Документ также предлагает внесение изменений в статью 119 Кодекса Украины об админправонарушениях и установить для нарушителей наказания, если:

  • повреждено внутреннее оборудование и стекло автобусов, маршруток троллейбусов, трамваев и вагонов метрополитена. Штраф предлагают в размере 340–850 грн.
  • выброшены мусор и другие предметы из окон и дверей автобусов, маршруток, троллейбусов или трамваев, а также за засорение станций и вагонов метро. Предусмотрен штраф — 170-340 грн.
  • курение, в том числе электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания или кальянов в автобусах, маршрутках, троллейбусах, трамваях, вагонах и на станциях метро. Штраф предлагают установить на уровне 85–340 грн.
  • проезд на крышах вагонов, межвагонных соединениях и других выступающих снаружи частях троллейбусов, трамвайных вагонов или вагонов метрополитена. Штраф — 340-680 грн.
  • самопроизвольное проникновение в вентиляционные шахты (киоски), тоннели, подземные и наземные сооружения, на пути метрополитена, в производственные помещения станций метрополитена. Предупреждение или штраф в 510–850 грн.

Больше о штрафах

Напомним, ранее мы писали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.

Ранее мы писали, что в Украине планируется ввести новые штрафы для водителей. Получить их рискуют автомобилисты, перевозящие в транспортных средствах животных не должным образом или способом, который мешает управлению.

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