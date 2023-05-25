Штрафы в Украине — в Раде планируют усилить некоторые наказания

В Украине планируют повысить некоторые штрафы: кого ждет наказание
В Украине планируют повысить некоторые штрафы. Речь идет о повреждении общественного транспорта и наказании за тайное проникновение в тоннель подземки.
Это предусмотрено в законопроекте №6164, который ожидает второго чтения в Верховной Раде Украины (ВРУ).
Детали законопроекта
Проект закона предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об админправонарушениях, касающихся нарушения правил перевозки в городском электротранспорте.
Документ также предлагает внесение изменений в статью 119 Кодекса Украины об админправонарушениях и установить для нарушителей наказания, если:
- повреждено внутреннее оборудование и стекло автобусов, маршруток троллейбусов, трамваев и вагонов метрополитена. Штраф предлагают в размере 340–850 грн.
- выброшены мусор и другие предметы из окон и дверей автобусов, маршруток, троллейбусов или трамваев, а также за засорение станций и вагонов метро. Предусмотрен штраф — 170-340 грн.
- курение, в том числе электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания или кальянов в автобусах, маршрутках, троллейбусах, трамваях, вагонах и на станциях метро. Штраф предлагают установить на уровне 85–340 грн.
- проезд на крышах вагонов, межвагонных соединениях и других выступающих снаружи частях троллейбусов, трамвайных вагонов или вагонов метрополитена. Штраф — 340-680 грн.
- самопроизвольное проникновение в вентиляционные шахты (киоски), тоннели, подземные и наземные сооружения, на пути метрополитена, в производственные помещения станций метрополитена. Предупреждение или штраф в 510–850 грн.
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Напомним, ранее мы писали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.
Ранее мы писали, что в Украине планируется ввести новые штрафы для водителей. Получить их рискуют автомобилисты, перевозящие в транспортных средствах животных не должным образом или способом, который мешает управлению.