Штрафы в Украине — в Раде планируют усилить некоторые наказания

Общественный транспорт в Киеве. Фото: google.com

В Украине планируют повысить некоторые штрафы. Речь идет о повреждении общественного транспорта и наказании за тайное проникновение в тоннель подземки.

Это предусмотрено в законопроекте №6164, который ожидает второго чтения в Верховной Раде Украины (ВРУ).

Читайте также:

Детали законопроекта

Проект закона предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об админправонарушениях, касающихся нарушения правил перевозки в городском электротранспорте.

Документ также предлагает внесение изменений в статью 119 Кодекса Украины об админправонарушениях и установить для нарушителей наказания, если:

повреждено внутреннее оборудование и стекло автобусов, маршруток троллейбусов, трамваев и вагонов метрополитена. Штраф предлагают в размере 340–850 грн.

выброшены мусор и другие предметы из окон и дверей автобусов, маршруток, троллейбусов или трамваев, а также за засорение станций и вагонов метро. Предусмотрен штраф — 170-340 грн.

курение, в том числе электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания или кальянов в автобусах, маршрутках, троллейбусах, трамваях, вагонах и на станциях метро. Штраф предлагают установить на уровне 85–340 грн.

проезд на крышах вагонов, межвагонных соединениях и других выступающих снаружи частях троллейбусов, трамвайных вагонов или вагонов метрополитена. Штраф — 340-680 грн.

самопроизвольное проникновение в вентиляционные шахты (киоски), тоннели, подземные и наземные сооружения, на пути метрополитена, в производственные помещения станций метрополитена. Предупреждение или штраф в 510–850 грн.

Больше о штрафах

Напомним, ранее мы писали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.

Ранее мы писали, что в Украине планируется ввести новые штрафы для водителей. Получить их рискуют автомобилисты, перевозящие в транспортных средствах животных не должным образом или способом, который мешает управлению.