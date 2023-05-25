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В Україні планують підвищити деякі штрафи: кого чекає покарання

25 травня 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — у Раді планують посилити деякі покарання
Громадський транспорт у Києві. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують підвищити деякі штрафи. Йдеться про пошкодження громадського транспорту та покарання за таємне проникнення у тунелі підземки.

Це передбачено у законопроєкті №6164, який чекає на друге читання у Верховній Раді України (ВРУ).

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Деталі законопроєкту

Проєкт закону передбачає внесення змін у кодекс України про адмінправопорушення що стосується порушення правил перевезення у міському електротранспорті.

Документ також пропонує внесення змін у статтю 119 Кодексу України про адмінправопорушення та встановити для порушників покарання, якщо було:

  • пошкоджене внутрішнє обладнання та скло автобусів, маршруток, тролейбусів, трамваїв та вагонів метрополітену. Штраф пропонують у розмірі 340-850 грн.
  • викинуто сміття та інші предмети з вікон і дверей автобусів, маршруток, тролейбусів або трамваїв, а так само за засмічення станцій та вагонів метро. Передбачений штраф — 170-340 грн.
  • куріння, зокрема електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або кальянах в автобусах, маршрутках, тролейбусах, трамваях, вагонах та на станціях метро. Штраф пропонують на рівні 85-340 грн.
  • проїзд на дахах вагонів, міжвагонних з'єднаннях та інших виступаючих зовні частинах тролейбусів, трамвайних вагонів або вагонів метрополітену. Штраф — 340-680 грн.
  • самовільне проникнення у вентиляційні шахти (кіоски), тунелі, підземні та наземні споруди, на колії метрополітену, у виробничі приміщення станцій метро. Попередження або штраф у 510-850 грн.

Більше про штрафи

Нагадаємо, раніше ми писали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.

Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв. Ризикуватимуть отримати їх ті автомобілісти, які перевозять в транспортних засобах тварин не належним чином або у спосіб, який заважає керуванню. 

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