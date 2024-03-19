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В Украине планируют отменить десятки тысяч должностей — кому грозит безработица

19 марта 2024 08:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в госсекторе — власть планирует отменить десятки тысяч должностей
Чиновники с портфелями. Фото: sud.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине с апреля этого года ожидается оптимизация штатных должностей в системе госорганов власти. Под сокращение попадут около 19,3 тысячи должностей.

О таких намерениях говорится на официальном портале Министерства финансов.

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Причины сокращения должностей

Как отметили в ведомстве, вакантные должности по системе оплаты труда, действовавшей до 2024 года, играли важную роль для министерств. Поскольку, когда было большое количество вакансий, а объем фонда оплаты труда считали по граничной численности, это давало предпосылки его экономии и приводило к выплатам большей зарплаты.

Однако после анализа оплаты труда в госорганах было обнаружено, что в некоторых из них объем стимулирующих надбавок был неограниченных размеров, а некоторым работникам необоснованно назначались большие суммы доплат. В связи с этим Кабинет Министров воплотил реформу оплаты труда в госорганах.

"Поэтому правительство в 2024 году реализовало реформу оплаты труда, введя новую грейдовую систему должностных окладов в органах государственной власти", — напомнили в министерстве.

Оплата труда чиновников в 2024-м

В рамках "грейдирования" предполагается группировка должностей по некоторым признакам для того, чтобы стандартизировать оплаты труда. Заработную плату должностных лиц разделят на две части, которая исключит возможность начисления заоблачных надбавок. Речь идет о:

  • постоянной составляющей в 70% (должностной оклад, надбавка за выслугу лет, доплата за ранг госслужащего, денежная помощь, выплачиваемая вместе с предоставлением ежегодного отпуска);
  • вариативной в 30% (разнообразные премии, компенсации за дополнительную нагрузку).

При этом должностные оклады будут определяться на основе классификации должностей из каталога типичных должностей госслужбы. В нем будет учтено ежегодное сопоставление уровня оплаты труда должностей в госаппарате с частным сектором страны.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке труда появляется все больше вакансий с быстрой оплатой. Работа отлично подходит для тех, кого не устраивает схема с традиционным ожиданием заработной платы.

Также писали, что в феврале 2024 года на украинском рынке труда произошли существенные изменения. Резко возросла средняя заработная плата, которую предлагают работодатели по вакансиям, также увеличилось предложение работы.

чиновники
рынок труда
вакансии
должность

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