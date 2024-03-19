Робота на держсекторі — влада планує скасувати десятки тисяч посад

Посадовці з портфелями. Фото: sud.ua

В Україні з квітня поточного року очікується оптимізація штатних посад у системі держорганів влади. Під скорочення потраплять близько 19,3 тисячі посад.

Про такі наміри йдеться на офіційному порталі Міністерства фінансів.

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Причини скорочення посад

Як зазначили у відомстві, вакантні посади за системою оплати праці, що діяла до 2024 року, мали вагому роль для міністерств. Оскільки, коли там була велика кількість вакансій, а обсяг фонду оплати праці рахували за граничною чисельністю, це давало передумови його економії та призводило до виплат більшої зарплати.

Проте після аналізу оплати праці в держорганах виявили, що в деяких з них обсяг стимулюючих надбавок був необмежених розмірів, а деяким працівникам необґрунтовано призначались великі суми доплат. У зв'язку з цим Кабінет Міністрів втілив реформу оплати праці в держорганах.

"Тому уряд у 2024 році реалізував реформу оплати праці, запровадивши нову грейдову систему посадових окладів в органах державної влади", — нагадали у міністерстві.

Оплата праці чиновників у 2024-му

У рамках "грейдування" передбачається групування посад за деякими ознаками для того, щоб стандартизувати оплати праці. Заробітну плату посадовців розділять на дві частини, яка унеможливить нарахування захмарних надбавок. Йдеться про:

сталу складову у 70% (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, доплата за ранг держслужбовця, грошова допомога, що виплачують разом з наданням щорічної відпустки);

варіативну в 30% (різноманітні премії, компенсації за додаткове навантаження).

При цьому посадові оклади визначатимуть на основі класифікації посад з каталогу типових посад держслужби. У ньому буде враховано щорічне співставлення рівня оплати праці посад у держапараті з приватним сектором країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку праці з'являється дедалі більше вакансій зі швидкою оплатою. Робота чудово підходить для тих, кого не влаштовує схема з традиційним очікуванням заробітної плати.

Також писали, що у лютому 2024 року на українському ринку праці сталися суттєві зміни. Різко зросла середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці за вакансіями, також побільшало пропозицій роботи.