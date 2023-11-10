Цены на топливо 10 ноября - сколько стоят бензин и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях снова изменилась стоимость горючего . В пятницу, 10 ноября, на автозаправочных станциях сильно выросла стоимость бензина и автомобильного газа

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 10 ноября

По данным мониторингового сайта, 10 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,40 грн/л;

А-95 — 55,42 грн/л;

А-92 — 53,80 грн/л;

дизельное топливо — 55,69 грн/л;

сжиженный газ — 32,34 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 58,25 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 — за 53,53 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,69 грн/л,

сжиженный газ — 29,29 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 10 ноября

10 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen – 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 32,42 грн/л, на KLO — 32,49 грн/л, на Shell — 33,40 грн/л.

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Напомним, что названные четыре пикапа опасны для пассажиров . Сhevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Toyota Tundra и RAM 1500 – обеспечивают надежную защиту водителей при боковых столкновениях. Но они не дотягивают до нужного уровня защиты пассажиров на заднем сиденье.

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