Ціни на пальне 10 листопада — скільки коштують бензин та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях знову змінилася вартість пального. У п'ятницю, 10 листопада, на автозаправних станціях сильно зросла вартість бензину та автомобільного газу

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 10 листопада

За даними моніторингового сайту, 10 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,40 грн/л;

А-95 — 55,42 грн/л;

А-92 — 53,80 грн/л;

дизельне пальне — 55,69 грн/л;

скраплений газ — 32,34 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 58,25 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 — за 53,53 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,69 грн/л,

скраплений газ — 29,29 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 10 листопада

10 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 32,42 грн/л, на KLO — 32,49 грн/л, на Shell — 33,40 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, що названі чотири пікапи небезпечні для пасажирів. Сhevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Toyota Tundra та RAM 1500 — забезпечують надійний захист водіїв при бічних зіткненнях. Але вони не дотягують до потрібного рівня захисту пасажирів на задньому сидінні.

Раніше ми склали ТОП 10 малолітражок з найменшими витратами палива у 2023 році. Купівля палива сьогодні схожа на локальну фінансову катастрофу, адже рекордні ціни на нього тиснуть на всіх українців.