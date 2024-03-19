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В Украине продолжает дорожать горючее — какими будут цены на АЗС завтра

19 марта 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на топливо в Украине за последние сутки продолжили расти. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-92. Цены на него в среднем выросли на 19 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 марта
Цены на топливо в Украине на 20 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 20 марта

По данным мониторингового сайта, 20 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

  • A-95+ — 56,21 грн/л;
  • А-95 — 52,72 грн/л;
  • А-92 — 49,48 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,06 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,83 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 55,44 грн/л,
  • А-95 — 51,87 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,66 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — 52,24 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,83 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 марта
Цены на топливо в Украине на 20 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейшие АЗС — ОККО, WOG — 20 марта

20 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,59 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 47,90 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Украине начнутся продажи минивэна Lexus LM . Автомобили будут продавать в Украине с гибридной силовой установкой на 250 л.с., полным приводом и салоном на четыре или семь мест.  

М   и также рассказывали, что означают цифры и буквы на шинах авто. Умение читать надписи на шине – эффективный способ получить оптимальную безопасность и производительность езды на машине.

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