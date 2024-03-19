Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель

В Украине продолжает дорожать горючее — какими будут цены на АЗС завтра
Цены на топливо в Украине за последние сутки продолжили расти. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-92. Цены на него в среднем выросли на 19 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 20 марта вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 20 марта
По данным мониторингового сайта, 20 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:
- A-95+ — 56,21 грн/л;
- А-95 — 52,72 грн/л;
- А-92 — 49,48 грн/л;
- дизельное топливо — 53,06 грн/л;
- сжиженный газ — 27,83 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 55,44 грн/л,
- А-95 — 51,87 грн/л,
- бензин А-92 — 48,66 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — 52,24 грн/л,
- сжиженный газ — 27,83 грн/л.
Цены на крупнейшие АЗС — ОККО, WOG — 20 марта
20 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,59 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 47,90 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.
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