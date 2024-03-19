Ціни на пальне в Україні станом на 20 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне в Україні за останню добу продовжили зростати. Збільшилась вартість бензину, автогазу та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-92. Ціни на нього в середньому зросли на 19 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 20 березня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 20 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 20 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

A-95+ — 56,21 грн/л;

А-95 — 52,72 грн/л;

А-92 — 49,48 грн/л;

дизельне пальне — 53,06 грн/л;

скраплений газ — 27,83 грн/л.

A-95+ — 55,44 грн/л,

А-95 — 51,87 грн/л,

бензин А-92 — 48,66 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 52,24 грн/л,

скраплений газ — 27,83 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 20 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

20 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,59 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 54,49 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 47,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

Нагадаємо, ми писали, що В Україні розпочнуться продажі мінівена Lexus LM. Авто продаватимуть в Україні з гібридною силовою установкою на 250 к.с., повним приводом і салоном на чотири або сім місць.

М и також розповідали, що означають цифри та літери на шинах авто. Вміння читати надписи на шині є ефективним способом отримати оптимальну безпеку та продуктивність їзди на машині.