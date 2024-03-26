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В Украине продолжают расти цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

26 марта 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 27 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на топливо в Украине за последние сутки продолжили расти. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на него в среднем выросли на 10 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 27 марта
Цены на топливо в Украине на 27 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 27 марта

По данным мониторингового сайта, 27 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

  • A-95+ — 56,68 грн/л;
  • А-95 — 53,26 грн/л;
  • А-92 — 50,02 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,57 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,07 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 56,30 грн/л,
  • А-95 — 52,86 грн/л,
  • бензин А-92 — 49,51 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — 53,22 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,84 грн/л.
Цены на топливо в Украине на 26 марта
Цены на топливо в Украине на 27 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 27 марта

27 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить на АЗС "Фактор" — 49,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 48,79 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали о грубых ошибках при установке летней резины на авто. Недобросовестные или малоопытные мастера могут допустить несколько ошибок, которые затем будут иметь для вас плохие последствия на дороге.  

М   и также рассказывали, о десяти самых быстрых автомобилях Honda за всю историю. Несмотря на довольно ограниченное портфолио спортивных автомобилей, у компании есть ряд легендарных спорткаров.

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