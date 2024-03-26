Цены на топливо в Украине по состоянию на 27 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на топливо в Украине за последние сутки продолжили расти. Увеличилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на него в среднем выросли на 10 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 27 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 27 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

A-95+ — 56,68 грн/л;

А-95 — 53,26 грн/л;

А-92 — 50,02 грн/л;

дизельное топливо — 53,57 грн/л;

сжиженный газ — 28,07 грн/л.

A-95+ — 56,30 грн/л,

А-95 — 52,86 грн/л,

бензин А-92 — 49,51 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — 53,22 грн/л,

сжиженный газ — 27,84 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 27 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

27 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить на АЗС "Фактор" — 49,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 48,79 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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