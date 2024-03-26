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В Україні продовжують зростати ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра

26 березня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 27 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне в Україні за останню добу продовжили зростати. Збільшилась вартість бензину, автогазу та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на нього в середньому зросли на 10 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 27 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 27 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 27 березня

За даними моніторингового сайту, 27 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

  • A-95+ — 56,68 грн/л;
  • А-95 — 53,26 грн/л;
  • А-92 — 50,02 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,57 грн/л;
  • скраплений газ — 28,07 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 56,30 грн/л,
  • А-95 —  52,86 грн/л,
  • бензин А-92 — 49,51 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — 53,22 грн/л,
  • скраплений газ — 27,84 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 26 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 27 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 27 березня

27 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Фактор" — 49,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 48,79 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали про грубі помилки при встановленні літньої гуми на авто. Недобросовісні або малодосвідчені майстри можуть припуститися кількох помилок, які потім матимуть для вас погані наслідки на дорозі. 

М и також розповідали, про десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію. Попри досить обмежене  портфоліо спортивних автомобілів, компанія має низку легендарних спорткарів.

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