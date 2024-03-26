Ціни на пальне в Україні станом на 27 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

В Україні продовжують зростати ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра
Ціни на пальне в Україні за останню добу продовжили зростати. Збільшилась вартість бензину, автогазу та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на нього в середньому зросли на 10 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 27 березня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 27 березня
За даними моніторингового сайту, 27 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:
- A-95+ — 56,68 грн/л;
- А-95 — 53,26 грн/л;
- А-92 — 50,02 грн/л;
- дизельне пальне — 53,57 грн/л;
- скраплений газ — 28,07 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 56,30 грн/л,
- А-95 — 52,86 грн/л,
- бензин А-92 — 49,51 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — 53,22 грн/л,
- скраплений газ — 27,84 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 27 березня
27 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Фактор" — 49,90 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 48,79 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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