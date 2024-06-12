Цены на зерновые в Украине на 12 июня 2024 года

Уборка урожая. Фото: IlyaYurukin/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украинские морские порты стали менее активными из-за российской агрессии в Украине. Война нанесла ущерб сельскохозяйственной инфраструктуре, усложнив производство и экспорт зерна. Кроме того, недавно вступили в силу новые правила беспошлинной торговли агропродукцией с Европейским Союзом. Согласно этим правилам, для шести видов продукции — сахара, яиц, мяса птицы, кукурузы, круп и меда — установлены квоты, рассчитываемые на основе среднего показателя урожая за вторую половину 2021 года и 2022-2023 годов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 12 июня 2024 года.

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По состоянию на 12 июня средняя цена на сою в Украине составляет 18 277 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 12 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни значительно выросла. За неделю она увеличилась на 2%. Так, во вторник, 4 июня, цена на эту зерновую культуру была на самом низком за 7 дней уровне — 17 911 грн за тонну. В пятницу, 7 июня, цена тонны сои преодолела предел в 18 тысяч гривен и поднялась до 18 164 грн. Такая стоимость сои в Украине продержалась до вторника, 11 июня. В этот день она выросла до своего недельного максимума в 18 277 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на объем экспорта зерновых. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это убытки, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и ячменя.

Мы также писали, что Украина экспортировала морским коридором 50 млн. тонн грузов. В основном экспортировали зерно и другие продукты.