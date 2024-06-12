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В Україні продовжують зростати ціни на сою — скільки коштує зерно в червні

12 червня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 12 червня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: IlyaYurukin/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Українські морські порти стали менш активними через російську агресію в Україні. Війна завдала збитків сільськогосподарській інфраструктурі, ускладнивши виробництво та експорт зерна. Крім того, нещодавно набули чинності нові правила безмитної торгівлі агропродукцією з Європейським Союзом. Згідно з цими правилами, для шести видів продукції — цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, круп та меду — встановлено квоти, які розраховуються на основі середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 років.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 12 червня 2024 року.

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Станом на 12 червня середня ціна на сою в Україні становить 18 277 грн за тонну разом з ПДВ.

​​Ціни на зернові в Україні станом на 12 чеврня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 12 чеврня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів значно зросла. За тиждень вона збільшилась на 2%. Так, у вівторок, 4 червня ціна на цю зернову культуру була на найнижчому за 7 днів рівні — 17 911 грн за тонну. У п'ятницю, 7 червня, ціна тонни сої подолала межу у 18 тисяч гривень та піднялась до  18 164 грн. Така вартість сої в Україні протрималась до вівторка, 11 червня. Цього дня вона зросла до свого тижневого максимуму у 18 277 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

​​Ціни на зернові в Україні станом на 12 чеврня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом не сильно впливає на обсяг експорту зернових. Він зазначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячменю.

Ми також писали, що Україна експортувала морським коридором 50 млн тонн вантажів. В основному експортували збіжжя та інші продукти.  

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