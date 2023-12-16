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В Украине резко подорожали два главных продукта из борщевого набора

16 декабря 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — морковь и капуста резко подорожали
Овощной магазин. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке фиксируют резкое подорожание двух главных продуктов из борщевого набора. Значительно больше придется платить за морковь и капусту.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Как изменилась стоимость моркови

Как отмечают аналитики, сейчас морковь отгружается из местных хозяйств по 10-14 грн/кг или 0,27-0,38 долл./кг. Это в среднем на 20% больше против прошлой недели.

Такой тенденции поспособствовало заметное повышение торговой активности в данном сегменте.

Однако стоит заметить, что сейчас морковь в точках реализации на 31% стоит дешевле аналогичного периода 2022 года.

По мнению специалистов, дальнейшее подорожание моркови может мотивировать участников рынка начать распродажу из хранилищ, в итоге это приведет к наращиванию поставок и снижению цен.

В магазинах среднемесячные цены на морковь в ноябре 2023 года были на уровне 8,79 грн/кг, в декабре — 11,55 грн/кг.

 

цены на морковь
Источник: Минфин

Что с ценами на капусту

Осенью 2023 года участники рынка сошлись во мнении, что капуста начнет тренд на подорожание. Это обусловлено тем, что основные объемы продукции почти распроданы. Поэтому предложение будет уменьшаться, а стоимость будет увеличиваться.

Хотя сейчас белокочанная капуста начала дорожать, все равно цены значительно ниже, чем в аналогичный период 2022 года.

В магазинах среднемесячные цены на капусту в ноябре 2023 года были на уровне 8,49 грн/кг, в декабре — 11,52 грн/кг.

 

цены на капусту
Источник: Минфин

Больше о ценах

Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Также Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления салата оливье, сравнили средние цены на эти продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет его приготовить сейчас.

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