Цены в Украине — морковь и капуста резко подорожали

Овощной магазин. Фото: Freepik

На украинском рынке фиксируют резкое подорожание двух главных продуктов из борщевого набора. Значительно больше придется платить за морковь и капусту.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Как изменилась стоимость моркови

Как отмечают аналитики, сейчас морковь отгружается из местных хозяйств по 10-14 грн/кг или 0,27-0,38 долл./кг. Это в среднем на 20% больше против прошлой недели.

Такой тенденции поспособствовало заметное повышение торговой активности в данном сегменте.

Однако стоит заметить, что сейчас морковь в точках реализации на 31% стоит дешевле аналогичного периода 2022 года.

По мнению специалистов, дальнейшее подорожание моркови может мотивировать участников рынка начать распродажу из хранилищ, в итоге это приведет к наращиванию поставок и снижению цен.

В магазинах среднемесячные цены на морковь в ноябре 2023 года были на уровне 8,79 грн/кг, в декабре — 11,55 грн/кг.

Источник: Минфин

Что с ценами на капусту

Осенью 2023 года участники рынка сошлись во мнении, что капуста начнет тренд на подорожание. Это обусловлено тем, что основные объемы продукции почти распроданы. Поэтому предложение будет уменьшаться, а стоимость будет увеличиваться.

Хотя сейчас белокочанная капуста начала дорожать, все равно цены значительно ниже, чем в аналогичный период 2022 года.

В магазинах среднемесячные цены на капусту в ноябре 2023 года были на уровне 8,49 грн/кг, в декабре — 11,52 грн/кг.

Источник: Минфин

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Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

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