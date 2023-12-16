Ціни в Україні — морква та капуста різко подорожчали

Овочевий магазин. Фото: Freepik

На українському ринку фіксують різке подорожчання двох головних продуктів з борщового набору. Суттєво більше доведеться платити за моркву та капусту.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Як змінилась вартість моркви

Як зазначають аналітики, зараз моркву відвантажують з місцевих господарств по 10-14 грн/кг або 0,27-0,38 дол./кг. Це в середньому на 20% більше проти минулого тижня.

Такій тенденції посприяло помітне підвищення торговельної активності у цьому сегменті.

Проте варто зауважити, що зараз морква в точках реалізації на 31% коштує дешевше проти аналогічного періоду 2022 року.

На думку фахівців, подальше подорожчання моркви може мотивувати учасників ринку почати розпродаж зі сховищ, у підсумку це призведе до нарощення постачання та зниження цін.

У магазинах середньомісячні ціни на моркву у листопаді 2023 року були на рівні 8,79 грн/кг, у грудні — 11,55 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Що з цінами на капусту

Восени 2023 року учасники ринку зійшлися на думці, що капуста почне тренд на подорожчання. Обумовлено це тим, що основні обсяги продукції майже розпродали. Через це пропозиція буде зменшуватися, а вартість збільшуватиметься.

Хоч зараз білокачанна капуста почала дорожчати, все одно ціни значно нижчі, ніж були в аналогічний період 2022 року.

У магазинах середньомісячні ціни на капусту у листопаді 2023 року були на рівні 8,49 грн/кг, у грудні — 11,52 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Більше про ціни

Нагадаємо, ріст споживчих цін на кінець 2023 року може становити 5,8%. Це нижче, ніж очікувалося на початку року. Основний чинник цього — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Також Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування салату олів'є, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року та дізналися, чи дорожче буде його приготувати зараз.