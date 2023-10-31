В Украине резко подорожало сало, за сколько теперь его можно купить

Колхозный рынок в Кропивницком. Фото: Суспільне Кропивницький

В Украине резко подорожал стратегический продукт — сало. По данным экспертов аграрного рынка, по состоянию на конец октября средняя цена составляет 254 гривны за килограмм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Цена на сало в Украине

С началом холодов в Украине дорожает один из любимых продуктов украинцев — сало. В Госстате сообщают, что в сентябре 2023 года средняя потребительская цена сала выросла на 0,8% — до 167,33 грн/кг против 166,03 грн/кг в августе.

По сравнению с сентябрем прошлого года сало подорожало на 11,8%, тогда его средняя цена была 149,67 грн/кг.

По данным экономического портала Minfin ситуация в супермаркетах не такая "яркая". За 1 кг сала (домашнего) в супермаркетах сети Megamarket берут 189 грн, а вот у Novus 319 грн. Таким образом, по состоянию на конец октября средняя цена составляет 254 грн.

Цена на сало в супермаркетах. Фото: скриншот

Напомним очень вкусный рецепт украинского соленого сала. Когда сало солите самостоятельно, оно получается намного вкуснее и бюджетнее.