В Україні різко подорожчало сало, за скільки тепер його можна придбати

Колгоспний ринок у Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

В Україні різко подорожчав стратегічний продукт — сало. За даними експертів аграрного ринку, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 гривні за кілограм.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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Ціна на сало в Україні

З початком холодів в Україні дорожчає один з найулюбленіших продуктів українців — сало. У Держстаті повідомляють, що у вересні 2023 року середня споживча ціна сала зросла на 0,8% — до 167,33 грн/кг проти 166,03 грн/кг у серпні.

Порівняно з вереснем минулого року сало подорожчало на 11,8%, тоді його середня ціна була 149,67 грн/кг.

За даними економічного порталу Minfin ситуаціяу супермаркетах не така "яскрава". За 1 кг сала (домашнього) у супермаркетах мережі "Megamarket" беруть 189 грн, а ось у Novus 319 грн. Таким чином, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 грн.

Ціна на сало у супермаркетах. Фото: скриншот

Нагадаємо дуже смачний рецепт українського солоного сала. Коли сало солите самостійно, воно виходить набагато смачнішими та бюджетним.