В Україні різко подорожчало сало, за скільки тепер його можна придбати
В Україні різко подорожчав стратегічний продукт — сало. За даними експертів аграрного ринку, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 гривні за кілограм.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Ціна на сало в Україні
З початком холодів в Україні дорожчає один з найулюбленіших продуктів українців — сало. У Держстаті повідомляють, що у вересні 2023 року середня споживча ціна сала зросла на 0,8% — до 167,33 грн/кг проти 166,03 грн/кг у серпні.
Порівняно з вереснем минулого року сало подорожчало на 11,8%, тоді його середня ціна була 149,67 грн/кг.
За даними економічного порталу Minfin ситуаціяу супермаркетах не така "яскрава". За 1 кг сала (домашнього) у супермаркетах мережі "Megamarket" беруть 189 грн, а ось у Novus 319 грн. Таким чином, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 грн.
Нагадаємо дуже смачний рецепт українського солоного сала. Коли сало солите самостійно, воно виходить набагато смачнішими та бюджетним.
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