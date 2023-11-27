В Украине резко подорожало горючее — какие цены на АЗС сегодня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. Во вторник, 28 ноября, средние цены на дизтопливо и бензин и автогаз значительно выросли.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 28 ноября

По данным мониторингового сайта, 28 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,68 грн/л;

А-95 — 54,26 грн/л;

А-92 — 51,78 грн/л;

дизельное топливо — 54,15 грн/л;

сжиженный газ — 36,53 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 57,93 грн/л,

А-95 — за 54,82 грн/л,

бензин А-92 — за 52,54 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 54,82 грн/л,

сжиженный газ — 35,34 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 28 ноября

28 ноября топливо брендов "Евро-95" стоит самое дорогое на АЗС Shell — по 60,49 грн/л. Обычный А-95 дороже всего стоит на АЗС ОККО, WOG и SOCAR — по 57,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС Mango — 49,27 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС U.GO — 48,65 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 36,72 грн/л, на KLO — 36,99 грн/л, на Shell — 36,51 грн/л.

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