В Україні різко здорожчало пальне — які ціни на АЗС сьогодні

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 28 листопада, середні ціни на дизпаливо та бензин та автогаз значно зросли.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 28 листопада

За даними моніторингового сайту, 28 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,68 грн/л;

А-95 — 54,26 грн/л;

А-92 — 51,78 грн/л;

дизельне пальне — 54,15 грн/л;

скраплений газ — 36,53 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 57,93 грн/л,

А-95 — за 54,82 грн/л,

бензин А-92 — за 52,54 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 54,82 грн/л,

скраплений газ — 35,34 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 28 листопада

28 листопада пальне брендів "Євро-95" коштує найдорожче на АЗС Shell — по 60,49 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче коштує на АЗС ОККО, WOG та SOCAR — по 57,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС Mango — 49,27 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС U.GO — 48,65 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 36,72 грн/л, на KLO — 36,99 грн/л, на Shell — 36,51 грн/л.

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