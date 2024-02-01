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В Украине резко выросли продажи квартир и домов — данные Минюста

1 февраля 2024 14:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Квартиры и дома в Украине — граждане увеличили продажи недвижимости
Ключи от квартиры. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине резко возросло количество заключенных сделок по купле-продаже недвижимости. По итогам прошлого года объем подобных договоров увеличился на 71%.

Такие данные привели в Министерство юстиции.

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Детальнее о росте числа сделок по купле-продаже жилья

Как отмечается, в прошлом году государственные и частные нотариусы засвидетельствовали более 172,63 тыс. договоров по реализации квартир и жилых домов в Украине. В 2022-м насчитывалось 100,7 тысячи сделок.

В частности, в 2023 удостоверили 231,8 тыс. сделок по купле-продаже земельных участков, что на 74% больше против 2022-го, когда продали 133,45 тыс. участков.

В прошлом году граждане заключили 15,92 тыс. сделок ипотеки, из них:

  • 10,78 тыс. — на квартиры и жилые дома;
  • 1,13 тыс. — на земельные участки.

Для сравнения в 2022 году было зарегистрировано 8,93 тыс. договоров ипотеки. В целом количество договоров ипотеки выросло на 78%.

Однако следует отметить, что в 2022 году была низкая сравнительная база на фоне войны. Для более объективной оценки, нужно учесть, что в 2021-м государственные и частные нотариусы засвидетельствовали 320,16 тыс. договоров купли-продажи квартир и жилых домов, а объем сделок проданной земли был на уровне 301,52 тыс.

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждения "ПриватБанк" и "Ощадбанк" присоединились к обновлениям правительственной программы "єОселя" по оформлению льготной ипотеки на частные дома, таунхаусы и дуплексы. Известно, каковы особенности по получению такой недвижимости.

Ранее мы писали, как в Украине снова обновили правила процедуры предоставления денежной компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за войны жилье. Изменения касаются площади такой недвижимости.

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квартиры
недвижимость
продажа

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