Квартири та будинки в Україні — громадяни збільшили продажі нерухомості

Ключі від квартири. Фото: Freepik

В Україні різко зросла кількість укладених угод щодо купівлі-продажу нерухомості. За підсумком минулого року обсяг таких договорів збільшився на 71%.

Такі дані навели у Міністерства юстиції.

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Як зазначається, торік державні та приватні нотаріуси засвідчили понад 172,63 тис. договорів щодо реалізації квартир і житлових будинків в Україні. У 2022-му налічувалося 100,7 тисячі угод.

Зокрема, у 2023-му посвідчили 231,8 тис. угод з купівлі-продажу земельних ділянок, що на 74% більше проти 2022-го, коли продали 133,45 тис. ділянок.

Торік громадяни уклали 15,92 тис. угод іпотеки, з них:

10,78 тис. — на квартири та житлові будинки;

1,13 тис. — на земельні ділянки.

Для порівняння у 2022 році зареєстрували 8,93 тис. договорів іпотеки. Загалом кількість договорів іпотеки зросла на 78%.

Проте варто зазначити, що 2022 року була низька порівняльна база на тлі війни. Для більш об'єктивної оцінки, треба зважити на те, що у 2021-му державні та приватні нотаріуси засвідчили 320,16 тис. договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків, а обсяг угод проданої землі був на рівні 301,52 тис.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держфінустанови "ПриватБанк" та "Ощадбанк" долучилися до оновлень урядової програми "єОселя" з оформлення пільгової іпотеки на приватні будинки, таунхауси та дуплекси. Відомо, які є особливості з отримання такої нерухомості.

Раніше ми писали, як в Україні знову оновили правила процедури надання грошової компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло. Зміни стосуються площі такої нерухомості.