Квартири та будинки в Україні — громадяни збільшили продажі нерухомості

В Україні різко зросли продажі квартир та будинків — дані Мін'юсту
В Україні різко зросла кількість укладених угод щодо купівлі-продажу нерухомості. За підсумком минулого року обсяг таких договорів збільшився на 71%.
Такі дані навели у Міністерства юстиції.
Детальніше про зростання числа угод з купівлі-продажу житла
Як зазначається, торік державні та приватні нотаріуси засвідчили понад 172,63 тис. договорів щодо реалізації квартир і житлових будинків в Україні. У 2022-му налічувалося 100,7 тисячі угод.
Зокрема, у 2023-му посвідчили 231,8 тис. угод з купівлі-продажу земельних ділянок, що на 74% більше проти 2022-го, коли продали 133,45 тис. ділянок.
Торік громадяни уклали 15,92 тис. угод іпотеки, з них:
- 10,78 тис. — на квартири та житлові будинки;
- 1,13 тис. — на земельні ділянки.
Для порівняння у 2022 році зареєстрували 8,93 тис. договорів іпотеки. Загалом кількість договорів іпотеки зросла на 78%.
Проте варто зазначити, що 2022 року була низька порівняльна база на тлі війни. Для більш об'єктивної оцінки, треба зважити на те, що у 2021-му державні та приватні нотаріуси засвідчили 320,16 тис. договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків, а обсяг угод проданої землі був на рівні 301,52 тис.
Що ще варто знати
Нагадаємо, держфінустанови "ПриватБанк" та "Ощадбанк" долучилися до оновлень урядової програми "єОселя" з оформлення пільгової іпотеки на приватні будинки, таунхауси та дуплекси. Відомо, які є особливості з отримання такої нерухомості.
Раніше ми писали, як в Україні знову оновили правила процедури надання грошової компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло. Зміни стосуються площі такої нерухомості.
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