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В Украине растут цены на бензин — сколько будет стоить топливо завтра

23 апреля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 24 апреля - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправочных станциях Украины снова обновились цены на топливо. Выросла стоимость бензина и дизельного горючего. Больше всего повысились цены на бензин бренда А-92. Цены на него выросли на 3 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 24 апреля
Цены на топливо в Украине на 24 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 24 апреля

По данным мониторингового сайта, 24 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,00 грн/л;
  • А-95 — 54,66 грн/л;
  • А-92 — 51,78 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,40 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,97 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,81 грн/л;
  • А-95 — 54,39 грн/л;
  • А-92 — 51,43 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,52 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,99 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 апреля
Цены на топливо в Украине на 24 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 24 апреля

24 апреля топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG — 53,50 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС Motto — 50,97 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, дешевле всего на АЗС ZOG — 50,50 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали как правильно ездить по плохим весенним дорогам, чтобы уберечь автомобиль. Иногда всем водителям приходится ездить по плохим дорогам — разбитым асфальтовым или вообще без покрытия. Для каждого из видов существует своя методика преодоления, помогающая уберечь машину от поломок.

Также эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry. Toyota Camry считается экономичным и надежным семейным седаном.

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