Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні ростуть ціни на бензин — скільки коштуватиме пальне завтра arrow

В Україні ростуть ціни на бензин — скільки коштуватиме пальне завтра

23 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 24 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправних станціях України знову оновились ціни на пальне. Зросла вартість бензину та дизельного пального. Найбільше підвищились ціни на бензин бренду А-92. Ціни на нього зросли на 3 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 24 квітня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 24 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 24 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 24 квітня

За даними моніторингового сайту, 24 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,00 грн/л;
  • А-95 — 54,66 грн/л;
  • А-92 — 51,78 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,40 грн/л;
  • скраплений газ — 27,97 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,81 грн/л;
  • А-95 — 54,39 грн/л;
  • А-92 — 51,43 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,52 грн/л;
  • скраплений газ — 27,99 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 23 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 24 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 24 квітня

24 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 53,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС Motto — 50,97 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, як правильно їздити поганими весняними дорогами, щоб вберегти автомобіль. Інколи всім водіям доводиться їздити поганими дорогами — розбитими асфальтовими або взагалі без покриття. Для кожного з видів існує своя методика подолання, що допомагає вберегти машину від поломок.

Також експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Camry. Toyota Camry вважається економічним та надійним сімейним седаном.

ціни на паливо
бензин
авто
АЗС
паливо
ціни
дизпаливо
ринок пального
автогаз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри