Ціни на пальне в Україні станом на 24 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

В Україні ростуть ціни на бензин — скільки коштуватиме пальне завтра
На автозаправних станціях України знову оновились ціни на пальне. Зросла вартість бензину та дизельного пального. Найбільше підвищились ціни на бензин бренду А-92. Ціни на нього зросли на 3 копійки.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 24 квітня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 24 квітня
За даними моніторингового сайту, 24 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 58,00 грн/л;
- А-95 — 54,66 грн/л;
- А-92 — 51,78 грн/л;
- дизельне пальне — 54,40 грн/л;
- скраплений газ — 27,97 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 57,81 грн/л;
- А-95 — 54,39 грн/л;
- А-92 — 51,43 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 54,52 грн/л;
- скраплений газ — 27,99 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 24 квітня
24 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 59,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 53,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС Motto — 50,97 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG — 50,50 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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