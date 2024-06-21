Цены на зерновые в Украине на 21 июня 2024 года

Трактор в поле. Фото: HelloDavidPradoPerucha/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война с Россией повлекла за собой значительные трудности в экспорте ячменя из Украины. Долгое время Украина была ведущим игроком на мировом рынке зерновых. В настоящее время отечественные аграрии сталкиваются с серьезными проблемами из-за российского вторжения и постоянных обстрелов портов на Черном море, что создает значительные препятствия для экспортеров зерновых. В этом году жатва в Украине началась на 2-3 недели раньше обычного. В 2024 году планируется собрать 21 млн тонн пшеницы, 5 млн тонн ячменя и 4 млн тонн рапса.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 21 июня 2024 года.

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По состоянию на 21 июня средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 302 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 21 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни выросла на 1,2%. Так, в четверг, 13 июня, средняя стоимость тонны ячменя равнялась 6 223 грн. В пятницу, 14 июня, стоимость этого вида зерновых упала до своего недельного минимума — 6 202 грн. Впрочем, в остальные дни цена на эту зерновую культуру либо росла, либо оставалась на уровне предыдущего дня. В четверг, 20 мая, цена на ячмень выросла до самой высокой отметки за 7 дней — 6 302 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на объем экспорта зерновых. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это убытки, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на сою в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, кукурузы и подсолнечника.