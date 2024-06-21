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В Україні ростуть ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у червні

21 червня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 21 червня 2024 року
Трактор у полі. Фото: HelloDavidPradoPerucha/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Війна з Росією спричинила значні труднощі в експорті ячменю з України. Тривалий час Україна була провідним гравцем на світовому ринку зернових. Нині вітчизняні аграрії стикаються із серйозними проблемами через російське вторгнення та постійні обстріли портів на Чорному морі, що створює значні перешкоди для експортерів зернових. Цього року жнива в Україні розпочалися на 2-3 тижні раніше, ніж звичайно. У 2024 році планується зібрати 21 млн тонн пшениці, 5 млн тонн ячменю і 4 млн тонн ріпаку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 21 червня 2024 року.

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Станом на 21 червня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 302 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 червня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 21 червня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла на 1,2%. Так, у четвер, 13 червня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 6 223 грн. У п'ятницю, 14 червня, вартість цього виду зернових впала до свого тижневого мінімуму — 6 202 грн. Втім, протягом решти днів ціна на цю зернову культуру або зростала, або залишалася на рівні попереднього дня. У четвер, 20 травня, ціна на ячмінь зросла до найвищої позначки за 7 днів — 6 302 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 червня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом не сильно впливає на обсяг експорту зернових. Він зазначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшеницікукурудзи та соняшнику.

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