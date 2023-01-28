Растаможка авто — как работает услуга в Действии

В Украине растаможивать авто станет легче: какие изменения в "Дії"
Украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".
О таких изменениях в приложении сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
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Растаможка в "Дії"
Как отметил глава Минцифры, предусмотрена новая система расчета таможенной пошлины за растаможку транспортных средств.
Чтобы узнать стоимость, в приложении нужно ввести некоторые характеристики автомобиля. Система мгновенно сосчитает цену на основе такой информации:
- год выпуска транспорта;
- тип и объем двигателя машины;
- мощность, если речь идет об электромобиле.
Он привел пример, если автомобиль Audi A3 2006 года выпуска. Он работает на дизеле, а объем двигателя — 2 литра, то по новым правилам нужно заплатить около 80 тыс. грн вместо 143,5 тыс. грн.
Глава Минцифры подчеркнул, что теперь услуга станет простой и антикоррупционной.
Что еще нужно знать
Ранее мы сообщали, что в Украину в прошлом году ввезли 534,8 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией. Показатель на 60% меньше результата 2021 года. Аналитики отмечают, что число ввозимых автомобилей на иностранной регистрации почти похоже на количество в 2020 году, когда действовали строгие коронавирусные ограничения.
Напомним, украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.
В прошлом году санкции пошатнули не только автомобильную отрасль россии, но и Беларуси. На рынке произошел рекордный обвал за всю историю — продажи упали почти втрое.