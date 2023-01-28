Растаможка авто — как работает услуга в Действии

Растаможивать ввезенные в страну автомобили можно в приложении

Украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія".

О таких изменениях в приложении сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Растаможка в "Дії"

Как отметил глава Минцифры, предусмотрена новая система расчета таможенной пошлины за растаможку транспортных средств.

Чтобы узнать стоимость, в приложении нужно ввести некоторые характеристики автомобиля. Система мгновенно сосчитает цену на основе такой информации:

год выпуска транспорта;

тип и объем двигателя машины;

мощность, если речь идет об электромобиле.

Он привел пример, если автомобиль Audi A3 2006 года выпуска. Он работает на дизеле, а объем двигателя — 2 литра, то по новым правилам нужно заплатить около 80 тыс. грн вместо 143,5 тыс. грн.

Глава Минцифры подчеркнул, что теперь услуга станет простой и антикоррупционной.

Что еще нужно знать

Ранее мы сообщали, что в Украину в прошлом году ввезли 534,8 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией. Показатель на 60% меньше результата 2021 года. Аналитики отмечают, что число ввозимых автомобилей на иностранной регистрации почти похоже на количество в 2020 году, когда действовали строгие коронавирусные ограничения.

Напомним, украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.

В прошлом году санкции пошатнули не только автомобильную отрасль россии, но и Беларуси. На рынке произошел рекордный обвал за всю историю — продажи упали почти втрое.