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В Україні розмитнювати авто стане легше: які зміни в "Дії"

28 січня 2023 11:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Розмитнення авто — як працює послуга у Дії
Розмитнювати ввезені в країну автомобілі можна у застосунку
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія".

Про такі зміни у застосунку повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Розмитнення в "Дії

Як зазначив голова Мінцифри, передбачено нову систему розрахунку митного збору за розмитнення транспортних засобів.

Щоб дізнатися вартість, у застосунку потрібно ввести деякі характеристики автівки. Система миттєво порахує ціну на основі такої інформації:

  • рік випуску транспорту;
  • тип та об'єм двигуна машини;
  • потужність, якщо йдеться електромобіль.

Він навів приклад, якщо авто Audi A3 2006 року випуску. Воно працює на дизелі, а об'єм двигуна — 2 літри, то за новими правилами потрібно заплатити близько 80 тис. грн замість 143,5 тис. грн.

Голова Мінцифри наголосив, що відтепер послуга стане простою та антикорупційною.

Що ще треба знати

Раніше ми повідомляли, що в Україну минулого року ввезли 534,8 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. Показник на 60% менше за результат 2021 року. Аналітики зазначають, що число ввезених автомобілів на іноземній реєстрації майже подібне до кількості у 2020 році, коли діяли суворі коронавірусні обмеження.

Нагадаємо, українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.

Торік санкції похитнули не тільки автомобільну галузь росії, а й Білорусі. На ринку стався рекордний обвал за всю історію — продажі впали майже втричі.

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