Розмитнення авто — як працює послуга у Дії

В Україні розмитнювати авто стане легше: які зміни в "Дії"
Українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія".
Про такі зміни у застосунку повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
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Розмитнення в "Дії
Як зазначив голова Мінцифри, передбачено нову систему розрахунку митного збору за розмитнення транспортних засобів.
Щоб дізнатися вартість, у застосунку потрібно ввести деякі характеристики автівки. Система миттєво порахує ціну на основі такої інформації:
- рік випуску транспорту;
- тип та об'єм двигуна машини;
- потужність, якщо йдеться електромобіль.
Він навів приклад, якщо авто Audi A3 2006 року випуску. Воно працює на дизелі, а об'єм двигуна — 2 літри, то за новими правилами потрібно заплатити близько 80 тис. грн замість 143,5 тис. грн.
Голова Мінцифри наголосив, що відтепер послуга стане простою та антикорупційною.
Що ще треба знати
Раніше ми повідомляли, що в Україну минулого року ввезли 534,8 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. Показник на 60% менше за результат 2021 року. Аналітики зазначають, що число ввезених автомобілів на іноземній реєстрації майже подібне до кількості у 2020 році, коли діяли суворі коронавірусні обмеження.
Нагадаємо, українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.
Торік санкції похитнули не тільки автомобільну галузь росії, а й Білорусі. На ринку стався рекордний обвал за всю історію — продажі впали майже втричі.