Цены на топливо в Украине по состоянию на 28 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на горючее в Украине продолжают расти. Увеличилась стоимость бензина и дизтоплива. При этом цена на автогаз немного упала. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на него в среднем выросли на 17 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 28 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 28 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

A-95+ — 56,86 грн/л;

А-95 — 53,37 грн/л;

А-92 — 49,99 грн/л;

дизельное топливо — 53,67 грн/л;

сжиженный газ — 28,05 грн/л.

A-95+ — 56,47 грн/л,

А-95 — 53,06 грн/л,

бензин А-92 — 49,83 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — 53,42 грн/л,

сжиженный газ — 27,88 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 28 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

28 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, дешевле всего на АЗС VostokGaz и Neftek — 48,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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