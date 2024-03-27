Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине подскочила стоимость бензина — что будет с ценами на АЗС завтра arrow

В Украине подскочила стоимость бензина — что будет с ценами на АЗС завтра

27 марта 2024 22:45
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 28 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Цены на горючее в Украине продолжают расти. Увеличилась стоимость бензина и дизтоплива. При этом цена на автогаз немного упала. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на него в среднем выросли на 17 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 28 марта вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 28 марта
Цены на топливо в Украине на 28 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 28 марта

По данным мониторингового сайта, 28 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

  • A-95+ — 56,86 грн/л;
  • А-95 — 53,37 грн/л;
  • А-92 — 49,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,05 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 56,47 грн/л,
  • А-95 — 53,06 грн/л,
  • бензин А-92 — 49,83 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — 53,42 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,88 грн/л.
Цены на топливо в Украине на 26 марта
Цены на топливо в Украине на 28 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 28 марта

28 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, дешевле всего на АЗС VostokGaz и Neftek — 48,49 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали как избавиться от царапин под дверными ручками авто. Царапины от ногтей под дверными ручками автомобиля появляются ниоткуда, но, к сожалению, самостоятельно никуда не исчезают.  

М   и также рассказывали, о 12 самых надежных подержанных Audi для покупки в 2024 году. Кто не позволит себе выложить от 50 000 долларов за новую Audi A5, может обратить внимание на вторичный рынок.

цены на топливо
бензин
авто
деньги
АЗС
топливо
цены в Украине
дизтопливо
автогаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные