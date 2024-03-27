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В Україні підскочила вартість бензину — що буде з цінами на АЗС завтра

27 березня 2024 22:45
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в Україні станом на 28 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Збільшилась вартість бензину та дизельного пального. Натомість ціна на автогаз трохи впала. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на нього в середньому зросли на 17 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 28 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 28 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 28 березня

За даними моніторингового сайту, 28 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

  • A-95+ — 56,86 грн/л;
  • А-95 — 53,37 грн/л;
  • А-92 — 49,99 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,67 грн/л;
  • скраплений газ — 28,05 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 56,47 грн/л,
  • А-95 —  53,06 грн/л,
  • бензин А-92 — 49,83 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — 53,42 грн/л,
  • скраплений газ — 27,88 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 26 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 28 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 28 березня

28 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz та Neftek  — 48,49 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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