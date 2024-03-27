Ціни на пальне в Україні станом на 28 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Збільшилась вартість бензину та дизельного пального. Натомість ціна на автогаз трохи впала. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на нього в середньому зросли на 17 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 28 березня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 28 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 28 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

A-95+ — 56,86 грн/л;

А-95 — 53,37 грн/л;

А-92 — 49,99 грн/л;

дизельне пальне — 53,67 грн/л;

скраплений газ — 28,05 грн/л.

A-95+ — 56,47 грн/л,

А-95 — 53,06 грн/л,

бензин А-92 — 49,83 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 53,42 грн/л,

скраплений газ — 27,88 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 28 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

28 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz та Neftek — 48,49 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Нагадаємо, ми писали як позбавитися подряпин під дверними ручками авто. Подряпини від нігтів під дверними ручками автомобіля з'являються нізвідки, але, на жаль, самостійно нікуди не зникають.

М и також розповідали, про 12 найнадійніших вживаних Audi для купівлі у 2024 році. Хто не дозволить собі викласти від 50 000 доларів за новітню Audi A5, може звернути увагу на вторинний ринок.