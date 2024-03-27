Ціни на пальне в Україні станом на 28 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

В Україні підскочила вартість бензину — що буде з цінами на АЗС завтра
Ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Збільшилась вартість бензину та дизельного пального. Натомість ціна на автогаз трохи впала. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на нього в середньому зросли на 17 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 28 березня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 28 березня
За даними моніторингового сайту, 28 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:
- A-95+ — 56,86 грн/л;
- А-95 — 53,37 грн/л;
- А-92 — 49,99 грн/л;
- дизельне пальне — 53,67 грн/л;
- скраплений газ — 28,05 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 56,47 грн/л,
- А-95 — 53,06 грн/л,
- бензин А-92 — 49,83 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — 53,42 грн/л,
- скраплений газ — 27,88 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 28 березня
28 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz та Neftek — 48,49 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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