Цены в Украине — в июне стремительно дорожает земляника

Земляника садовая. Фото: flickr

В Украине цены на землянику нового урожая снижались в начале июня 2024 года. Однако, в последнее время производители существенно повысили отпускную стоимость этой ягоды.

Об этом информирует портал EastFruit.

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Как изменились цены на землянику садовую

Согласно данным мониторинга, стоимость земляники садовой в хозяйствах выросла в среднем на 39% против прошлой рабочей недели.

В июне садоводы отгружают землянику по 60-90 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий.

После подорожания ягоды отпускные цены на землянику в стране в среднем на четверть выше против аналогичного периода прошлого года.

Причины подорожания земляники

Как отмечают сами участники рынка, причин для роста цен на садовую землянику сразу несколько.

Во-первых, предложение ягоды на внутреннем рынке активно сокращается, ведь многие хозяйства завершают сезон продажи ранних сортов.

Во-вторых, спрос на землянику, как на потребительском рынке, так и со стороны перерабатывающих предприятий, достаточно высок. Это также способствует росту стоимости.

Стоимость других ягод в июне

Также сейчас разгар продажи черешни нового урожая. Украинские хозяйства реализуют черешню ранних сортов по стоимости колеблющейся от 50 до 110 грн/кг. Однако качество продукции, поставляемой на рынок, эксперты оценивают как невысокое из-за мелкого размера ягод.

В связи с этим большинство садоводов намерены пересмотреть стоимость ранней черешни в сторону снижения. Такое развитие возможно после поступления на рынок ягод большего калибра и значительно более поздних сортов.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Госстата, в Украине в мае 2024 года возросла инфляция на потребительском рынке. Показатель изменился против апреля на 0,6%, против конца прошлого года — на 2,0%.

Также пекари прогнозируют рост цен на хлеб. Хлебопекарная отрасль находится на грани серьезного кризиса, вызванного отключениями электричества, дефицитом сырья и нехваткой кадров.