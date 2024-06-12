Ціни в Україні — у червні стрімко дорожчає суниця садова

Суниця садова. Фото: flickr

В Україні ціни на суницю садову нового врожаю знижувалися на початку червня 2024 року. Однак, останнім часом виробники істотно підвищили відпускну вартість цієї ягоди.

Про це інформує портал EastFruit.

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Як змінились ціни на суницю садову

Відповідно до даних моніторингу, вартість суниці садової в господарствах зросла в середньому на 39% проти минулого робочого тижня.

У червні садівники відвантажують суницю по 60-90 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій.

Після подорожчання ягоди відпускні ціни на суницю в країні в середньому на чверть вищі проти аналогічного періоду минулого року.

Причини подорожчання суниці

Як зазначають самі учасники ринку, причин для зростання цін на суницю садову одразу кілька.

По-перше, пропозиція ягоди на внутрішньому ринку активно скорочується, адже багато господарств завершують сезон продажу ранніх сортів.

По-друге, попит на суницю, як на споживчому ринку, так і з боку переробних підприємств, доволі високий. Це також сприяє зростанню вартості.

Вартість інших ягід у червні

Також зараз розпал продажу черешні нового врожаю. Українські господарства реалізують черешню ранніх сортів за вартістю, яка коливається від 50 до 110 грн/кг. Однак якість продукції, яку поставляють на ринок, експерти оцінюють як невисоку через дрібний розмір ягід.

У зв'язку з цим більшість садівників мають намір переглянути вартість на ранню черешню в бік зниження. Такий розвиток можливий після надходження на ринок ягід більшого калібру та значно пізніх сортів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні у травні 2024 року зросла інфляція на споживчому ринку. Показник змінився проти квітня на 0,6%, проти кінця минулого року — на 2,0%.

Також пекарі прогнозують зростання цін на хліб. Хлібопекарська галузь перебуває на межі серйозної кризи, спричиненої відключеннями електрики, дефіцитом сировини та нестачею кадрів.