Ціни в Україні — у червні стрімко дорожчає суниця садова

В Україні стрімко подорожчала суниця — які тепер ціни
В Україні ціни на суницю садову нового врожаю знижувалися на початку червня 2024 року. Однак, останнім часом виробники істотно підвищили відпускну вартість цієї ягоди.
Про це інформує портал EastFruit.
Як змінились ціни на суницю садову
Відповідно до даних моніторингу, вартість суниці садової в господарствах зросла в середньому на 39% проти минулого робочого тижня.
У червні садівники відвантажують суницю по 60-90 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій.
Після подорожчання ягоди відпускні ціни на суницю в країні в середньому на чверть вищі проти аналогічного періоду минулого року.
Причини подорожчання суниці
Як зазначають самі учасники ринку, причин для зростання цін на суницю садову одразу кілька.
По-перше, пропозиція ягоди на внутрішньому ринку активно скорочується, адже багато господарств завершують сезон продажу ранніх сортів.
По-друге, попит на суницю, як на споживчому ринку, так і з боку переробних підприємств, доволі високий. Це також сприяє зростанню вартості.
Вартість інших ягід у червні
Також зараз розпал продажу черешні нового врожаю. Українські господарства реалізують черешню ранніх сортів за вартістю, яка коливається від 50 до 110 грн/кг. Однак якість продукції, яку поставляють на ринок, експерти оцінюють як невисоку через дрібний розмір ягід.
У зв'язку з цим більшість садівників мають намір переглянути вартість на ранню черешню в бік зниження. Такий розвиток можливий після надходження на ринок ягід більшого калібру та значно пізніх сортів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні у травні 2024 року зросла інфляція на споживчому ринку. Показник змінився проти квітня на 0,6%, проти кінця минулого року — на 2,0%.
Також пекарі прогнозують зростання цін на хліб. Хлібопекарська галузь перебуває на межі серйозної кризи, спричиненої відключеннями електрики, дефіцитом сировини та нестачею кадрів.
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