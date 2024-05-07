Цены на топливо в Украине по состоянию на 8 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки на АЗС Украине обновились цены на топливо. Стоимость бензина и дизельного горючего значительно выросла. Больше всего подорожал бензин бренда А-92. Цена на него повысилась на 54 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 8 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 8 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,38 грн/л;

А-95 — 55,83 грн/л;

А-92 — 52,44 грн/л;

дизельное топливо — 53,89 грн/л;

сжиженный газ — 27,34 грн/л.

A-95+ — 59,38 грн/л;

А-95 — 55,73 грн/л;

А-92 — 52,55 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 54,08 грн/л;

сжиженный газ — 27,44 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 8 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

8 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,30 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.

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