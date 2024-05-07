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В Україні стрімко зросли ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра

7 травня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 8 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу на АЗС Україні оновились ціни на пальне. Вартість бензину та дизельного пального значно зросла. Найбільше здорожчав бензин бренду А-92. Ціна на нього підвищилась на 54 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 8 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 8 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 8 травня

За даними моніторингового сайту, 8 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,38 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,89 грн/л;
  • скраплений газ — 27,34 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,38 грн/л;
  • А-95 — 55,73 грн/л;
  • А-92 — 52,55 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,08 грн/л;
  • скраплений газ — 27,44 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 8 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 8 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 8 травня

8 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,30 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.

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