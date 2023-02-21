Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В Украине тарифы на электроэнергию планируют сделать рыночными arrow

В Украине тарифы на электроэнергию планируют сделать рыночными

21 февраля 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Тарифы на электроэнергию планируют сделать рыночными - когда ждать
Правительство может рассмотреть такое решение в ближайшее время
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине из-за кризисной ситуации в энергосистеме тарифы на электроэнергию для потребителей планируют сделать рыночными. Правительство может рассмотреть такое решение в ближайшее время.

Об этом рассказал советник премьера Юрий Бойко.

Читайте также:

Повышение тарифов на свет

Как отметил чиновник, Кабинет министров и профильное министерство рассматривают несколько разных концепций реформирования рынка электроэнергии. Одна из самых радикальных предполагает полный переход на рыночные цены для бытовых потребителей.

Он пояснил, что реформация рынка электроэнергии в стране необходима для преодоления кризиса, спровоцированного постоянными российскими атаками на объекты энергетической инфраструктуры.

"Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии. Весной одну из стратегий (реформации рынка — Ред.) придется утвердить, иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся", — сказал Бойко.

Повышение тарифов ударит не по всем

Чиновник уверяет, что государство планирует смягчить последствия повышения цены на электроэнергию для бытовых потребителей во время военных действий. Так, адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения должны полностью покрыть потребности бытовых потребителей электричества.

"Такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле и в то же время позволит защитить граждан с низкими уровнями дохода. А те, кто может платить за энергию, это будут делать", — добавил он.

Экспорт электроэнергии

Перед Украиной вскоре может встать вопрос обновления экспорта электроэнергии, ведь энергосистеме нет дефицита электричества неделю, даже возник избыток.

По словам главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, вскоре будет разрешен экспорт электроэнергии в дневные часы. Тогда как в период вечерних пиков с 17:00 до 22:00 электричество нужно будет экономить.

Летом прошлого года Украина начала экспортировать электроэнергию в страны Европейского Союза и стала одним из ключевых экспортных товаров. Однако с 11 октября 2022 года, когда россия начала обстреливать объекты энергосистемы, экспорт прекратили.

Напомним, в Киевской области 21 февраля будут замеряться потребление электроэнергии, поэтому свет не будут выключать. Но в некоторых населённых пунктах будут действовать графики отключений.

Ранее глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине улучшается ситуация со светом, однако враг коварен и готовится к новым атакам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:08 В результате нового землетрясения в Турции пострадало почти 300 человек

Новина з відео

08:02 В Белгороде ночью раздавались взрывы: что говорят местные СМИ и власти

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

07:56 Как Байден ехал в Киев: в Укрзализнице рассказали подробности

07:49 В Болгарии полиция обнаружила еще один грузовик с десятками мигрантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 ​​​ Германия рекомендовала своим гражданам не ездить в россию

07:33 Поставили ультиматум: оккупанты в Донецкой области угрозами заставляют бюджетников взять паспорта рф

07:30 Сильный ветер и осадки: на Одесчину надвигается непогода

07:24 ​​​​​​​​​ISW оценил возможность ухода ВСУ из Бахмута

07:21 Облачно и ветрено: синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине

Новина з відео

08:02 В Белгороде ночью раздавались взрывы: что говорят местные СМИ и власти

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)

Новина з відео

20:02 Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля

Новина з відео

19:32 "Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной": Зеленский встретился с Кристалиной Георгиевой

Новина з відео

19:21 "С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:53 Вениславский прокомментировал визит Байдена и новый пакет военной помощи от США: видео

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

15:59 Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Рік великої війни

06:00 Пять факторов войны как удачной стратегии "товарища" путина

Эксклюзив

19:38 Четкий сигнал на болота отправлен: итоги засекреченного 5-часового визита Байдена в Киев

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Актуальное по теме

None 21 Февраль 08:08

В результате нового землетрясения в Турции пострадало почти 300 человек

None 21 Февраль 08:03

В Белгороде ночью раздавались взрывы: что говорят местные СМИ и власти

None 20 Февраль 15:59

100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

None 21 Февраль 07:56

Как Байден ехал в Киев: в Укрзализнице рассказали подробности

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB