Тарифы на электроэнергию планируют сделать рыночными - когда ждать

Правительство может рассмотреть такое решение в ближайшее время

В Украине из-за кризисной ситуации в энергосистеме тарифы на электроэнергию для потребителей планируют сделать рыночными. Правительство может рассмотреть такое решение в ближайшее время.

Об этом рассказал советник премьера Юрий Бойко.

Повышение тарифов на свет

Как отметил чиновник, Кабинет министров и профильное министерство рассматривают несколько разных концепций реформирования рынка электроэнергии. Одна из самых радикальных предполагает полный переход на рыночные цены для бытовых потребителей.

Он пояснил, что реформация рынка электроэнергии в стране необходима для преодоления кризиса, спровоцированного постоянными российскими атаками на объекты энергетической инфраструктуры.

"Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии. Весной одну из стратегий (реформации рынка — Ред.) придется утвердить, иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся", — сказал Бойко.

Повышение тарифов ударит не по всем

Чиновник уверяет, что государство планирует смягчить последствия повышения цены на электроэнергию для бытовых потребителей во время военных действий. Так, адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения должны полностью покрыть потребности бытовых потребителей электричества.

"Такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле и в то же время позволит защитить граждан с низкими уровнями дохода. А те, кто может платить за энергию, это будут делать", — добавил он.

Экспорт электроэнергии

Перед Украиной вскоре может встать вопрос обновления экспорта электроэнергии, ведь энергосистеме нет дефицита электричества неделю, даже возник избыток.

По словам главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, вскоре будет разрешен экспорт электроэнергии в дневные часы. Тогда как в период вечерних пиков с 17:00 до 22:00 электричество нужно будет экономить.

Летом прошлого года Украина начала экспортировать электроэнергию в страны Европейского Союза и стала одним из ключевых экспортных товаров. Однако с 11 октября 2022 года, когда россия начала обстреливать объекты энергосистемы, экспорт прекратили.

Напомним, в Киевской области 21 февраля будут замеряться потребление электроэнергии, поэтому свет не будут выключать. Но в некоторых населённых пунктах будут действовать графики отключений.

Ранее глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине улучшается ситуация со светом, однако враг коварен и готовится к новым атакам.