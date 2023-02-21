Тарифи на електроенергію планують зробити ринковими — коли чекати

Уряд може розглянути таке рішення найближчим часом

В Україні через кризову ситуацію в енергосистемі тарифи на електроенергію для споживачів планують зробити ринковими. Уряд може розглянути таке рішення найближчим часом.

Про це розповів радник прем’єра Юрій Бойко.

Підвищення тарифів на світло

Як зазначив чиновник, Кабінет міністрів та профільне міністерство розглядають кілька різних концепцій реформування ринку електроенергії. Одна з найрадикальніших передбачає повний перехід на ринкові ціни для побутових споживачів.

Він пояснив, що реформація ринку електроенергії країні необхідна для подолання кризи, спровокованої постійними російськими атаками на об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий від реальної ціни енергії. Навесні одну зі стратегій (реформації ринку, — Ред.) доведеться затвердити, інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться", — сказав Бойко.

Підвищення тарифів вдарить не по всіх

Посадовець запевняє, що держава планує пом'якшити наслідки підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів під час воєнних дій. Так, адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення мають цілком покрити потреби побутових споживачів електрики.

"Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше й водночас дозволить захистити громадян із низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, це робитимуть", — додав він.

Експорт електроенергії

Перед Україною невдовзі може постати питання поновлення експорту електроенергії, адже в енергосистемі немає дефіциту електрики тиждень, навіть виник надлишок.

За словами голови енергетичного комітету парламенту Андрій Геруса, невдовзі буде дозволено експорт електроенергії у денні години. Тоді як у період вечірніх піків з 17:00 до 22:00 електрику потрібно буде надалі економити.

Влітку минулого року Україна почала експортувати електроенергію до країн Європейського Союзу, і вона стала одним з ключових експортних товарів. Проте з 11 жовтня 2022 року, коли росія почала обстрілювати об'єкти енергосистеми, експорт припинили.

Нагадаємо, у Київській області 21 лютого будуть заміряти споживання електроенергії, тому світло не вимикатимуть. Але в деяких населених пунктах діятимуть графіки відключень.

Раніше голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що в Україні покращується ситуація зі світлом, проте ворог підступний і готується до нових атак.