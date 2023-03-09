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В Украине некоторые тарифы упали до годового минимума: данные Минэкономики

9 марта 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — стоимость газа упала до годового минимума
Падение цены на топливо объясняют ситуацией на европейском рынке
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине фиксируют снижение стоимости природного газа в феврале этого года. Падение цены на "голубое топливо" объясняют ситуацией на европейском рынке топлива.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики Украины.

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Минэкономики обнародовало фактическую стоимость реализации природного газа в стране в феврале 2023 года.

Так, по информации ведомства, стоимость газа снижается на фоне удешевления энергоресурса в Европе.

Фактическая цена продажи природного газа зафиксирована на уровне 20 727,73 гривны за тысячу кубометров без НДС. То есть она на 12,6% дешевле, чем было месяцем раньше.

Какие были средние в течение года

В Министерстве отмечают, что средняя стоимость снизилась до минимума с начала расчета показателя с марта прошлого года:

  • в марте — 29,391 грн/1 тыс. кубометров;
  • в апреле — 35,933 грн/1 тыс. кубометров;
  • в мае — 31,175 грн/1 тыс. кубометров;
  • в июне — 32,194 грн/1 тыс. кубометров;
  • в июле — 31,992 грн/1 тыс. кубометров;
  • в августе — 24,045 грн/1 тыс. кубометров;
  • в сентябре — 39,952 грн/1 тыс. кубометров;
  • в октябре — 38,295 грн/1 тыс. кубометров;
  • в ноябре — 28 855,75 грн/1 тыс. кубометров;
  • в декабре — 26 199,24 грн/1 тыс. кубометров;
  • в январе — 23 723,43 грн/1 тыс. кубометров;
  • в феврале — 20 727,73 грн/1 тыс. кубометров.

Средняя стоимость за газ рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса по взысканию рентной платы за использование недр.

Какие цены установлены для украинцев

Во время войны около 98% потребителей газа получают ресурс по фиксированной цене в 7,96 грн за один кубометр газа от "Нафтогаза", что уберегает от колебаний стоимости. Остальные пользуются услугами девяти газопоставщиков, тариф которых колеблется от 7,80 до 28,99 грн.

Так, самое высокое предложение в 28,99 грн за один кубометр газа у компании "СветГаз", а самое низкое в 7,80 — в "Эру людям" и ETG.UA. Также ряд газопоставщиков предлагают тариф ниже 8 грн за один кубометр.

Тарифы ниже 8 гривен за один куб:

  • "Эру Людям" — 7,70 грн за кубометр газа;
  • "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр газа;
  • "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр газа;
  • "Полтавагаз Сбыт" — 7,99 грн за кубометр газа;
  • "Энерджи Трейд Групп" — 7,79 грн за кубометр газа.

Изменятся ли тарифы

В Украине заморожены тарифы на период военного времени на:

  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию (производство, транспортировка, поставка);
  • услуги по снабжению тепловой энергии, снабжению горячей водой.

Если у домохозяйства годовой контракт на "голубое топливо", то предусмотренный в нем тариф будет действовать в течение всего периода военного положения и еще полгода после его завершения. Однако представители власти предполагают, что после отопительного сезона тарифы на природный газ пересмотрят.

Напомним, национализированная "Укрнафта" выйдет на рынок поставок природного газа для конечных потребителей. Стоимость "голубого топлива" среди всех предложений будет существенно отличаться.

Ранее в "Нафтогазе Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков, чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.

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