Ціни в Україні – вартість газу впала до річного мінімуму

Падіння ціни на паливо пояснюють ситуацією на європейському ринку

В Україні фіксують зниження вартості природного газу у лютому поточного року. Падіння ціни на "блакитне паливо" пояснюють ситуацією на європейському ринку палива.

Про це свідчать дані Міністерства економіки України.

Скільки зараз коштує газ

Мінекономіки оприлюднило фактичну вартість реалізації природного газу в країні у лютому 2023 року.

Так, за інформацією відомства, вартість газу знижується на тлі здешевлення цього енергоресурсу у Європі.

Фактична ціна продажу природного газу зафіксована на рівні 20 727,73 гривні за одну тисячу кубометрів без ПДВ. Тобто вона на 12,6% дешевша, ніж було на місяць раніше.

Які були середні протягом року

У Міністерстві зазначають, що середня вартість знизилася до мінімуму з початку розрахунку показника з березня минулого року:

у березні – 29,391 грн/1 тис. кубометрів;

у квітні – 35,933 грн/1 тис. кубометрів;

у травні – 31,175 грн/1 тис. кубометрів;

у червні – 32,194 грн/1 тис. кубометрів;

у липні – 31,992 грн/1 тис. кубометрів;

у серпні – 24,045 грн/1 тис. кубометрів;

у вересні – 39,952 грн/1 тис. кубометрів;

у жовтні – 38,295 грн/1 тис. кубометрів;

у листопаді – 28 855,75 грн/1 тис. кубометрів;

у грудні – 26 199,24 грн/1 тис. кубометрів;

у січні – 23 723,43 грн/1 тис. кубометрів;

у лютому – 20 727,73 грн/1 тис. кубометрів.

Середню вартість за газ розраховують за формулою для цілей Податкового кодексу щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Які ціни встановлені для українців

Під час війни близько 98% споживачів газу одержують ресурс за фіксованою ціною у 7,96 грн за один кубометр газу від "Нафтогазу", що уберігає від стрімких коливань вартості на європейських ринках. Решта користуються послугами дев'яти газопостачальників, тариф яких коливається від 7,80 до 28,99 грн.

Так, найвища пропозиція у 28,99 грн за один кубометр газу у компанії "СвітлоГаз", а найнижча у 7,80 — в "Еру людям" та "ETG.UA". Також низка газопостачальників пропонують тариф нижче 8 грн за один кубометр.

Тарифи нижчі 8 гривень за один куб:

"Еру Людям" — 7,70 грн за кубометр газу;

"Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр газу;

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн за кубометр газу;

"Полтавагаз Збут" — 7,99 грн за кубометр газу;

"Енерджі Трейд Груп" — 7,79 грн за кубометр газу.

Чи зміняться тарифи

В Україні заморожено тарифи на період воєнного часу на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання);

послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води.

Якщо домогосподарство має річний контракт на "блакитне паливо", то передбачений у ньому тариф діятиме протягом усього періоду військового стану та ще пів року після його завершення. Однак, представники влади припускають, що після опалювального сезону тарифи на природний газ переглянуть.

Нагадаємо, націоналізована "Укрнафта" вийде на ринок постачання природного газу для кінцевих споживачів. Вартість "блакитного палива" серед усіх пропозицій суттєво відрізнятиметься.

Раніше у "Нафтогазі України" пояснили, як правильно передавати дані газових лічильників, щоб їх зарахували облгази. Клієнти скаржилися на останніх за завищені ціни удвічі.