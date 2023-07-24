Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине разоблачили российских олигархов, которые хотели вывести активы банка за границу arrow

В Украине разоблачили российских олигархов, которые хотели вывести активы банка за границу

24 июля 2023 15:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине разоблачили российских олигархов, которые хотели вывести активы банка за границу
Незаконные схемы с деньгами. Иллюстративное фото: Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правоохранителям удалось разоблачить схему, по которой пытались вывести за границу активы одного из крупнейших банков Украины. До недавнего времени его владельцем был олигарх РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Читайте также:

Как работала схема

Следователи выяснили, что после того как Россия начала полномасштабную войну в Украине, собственники банка решили незаконно выводить свои активы, потому что боялись применения против них санкций.

"Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины", — говорится в сообщении.

После этого, чтобы остаться незамеченными, российские олигархи хотели сделать так, чтобы их учреждение искусственно обанкротилось. Такой поступок угрожал бы нормальной работе банковской системы Украины.

Как обнаружили доказательства

В головном офисе банка и по местам жительства его топ-менеджеров правоохранители нашли документы, подтверждающие их незаконную деятельность.

"С целью недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова, чтобы он дал объяснения относительно информации о помощи РФ в обходе санкций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз