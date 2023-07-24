В Украине разоблачили российских олигархов, которые хотели вывести активы банка за границу
Правоохранителям удалось разоблачить схему, по которой пытались вывести за границу активы одного из крупнейших банков Украины. До недавнего времени его владельцем был олигарх РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Как работала схема
Следователи выяснили, что после того как Россия начала полномасштабную войну в Украине, собственники банка решили незаконно выводить свои активы, потому что боялись применения против них санкций.
"Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины", — говорится в сообщении.
После этого, чтобы остаться незамеченными, российские олигархи хотели сделать так, чтобы их учреждение искусственно обанкротилось. Такой поступок угрожал бы нормальной работе банковской системы Украины.
Как обнаружили доказательства
В головном офисе банка и по местам жительства его топ-менеджеров правоохранители нашли документы, подтверждающие их незаконную деятельность.
"С целью недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства", — добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова, чтобы он дал объяснения относительно информации о помощи РФ в обходе санкций.