В Украине разоблачили российских олигархов, которые хотели вывести активы банка за границу

Незаконные схемы с деньгами. Иллюстративное фото: Shutterstock

Правоохранителям удалось разоблачить схему, по которой пытались вывести за границу активы одного из крупнейших банков Украины. До недавнего времени его владельцем был олигарх РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Как работала схема

Следователи выяснили, что после того как Россия начала полномасштабную войну в Украине, собственники банка решили незаконно выводить свои активы, потому что боялись применения против них санкций.

"Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины", — говорится в сообщении.

После этого, чтобы остаться незамеченными, российские олигархи хотели сделать так, чтобы их учреждение искусственно обанкротилось. Такой поступок угрожал бы нормальной работе банковской системы Украины.

Как обнаружили доказательства

В головном офисе банка и по местам жительства его топ-менеджеров правоохранители нашли документы, подтверждающие их незаконную деятельность.

"С целью недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова, чтобы он дал объяснения относительно информации о помощи РФ в обходе санкций.