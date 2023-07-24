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В Україні викрили російських олігархів, які хотіли вивести активи банку за кордон

24 липня 2023 15:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні викрили російських олігархів, які хотіли вивести активи банку за кордон
Незаконні схеми з грошима. Ілюстративне фото: Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Правоохоронцям вдалося викрити схему, через яку намагалися вивести за кордон активи одного з найбільших банків України. Донедавна його власником був олігарх РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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Як працювала схема

Слідчі з'ясували, що після того як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, власники банку вирішили незаконно виводити свої активи, адже боялися застосування проти них санкцій.

"Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України", — йдеться у повідомленні.

Після цього, аби лишитися непоміченими, російські олігархи хотіли зробити так, щоб їхня установа штучно збанкрутувала. Такий вчинок загрожував би нормальній роботі банківської системи України.

Як виявили докази

У головному офісі банку та за місцями проживання його топменеджерів правоохоронці знайшли документи, які підтверджували їхню незаконну діяльність.

"З метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк України прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави", — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України викликало посла Киргизстану Ідріса Кадиркулова, щоб він дав пояснення щодо інформації про допомогу РФ в обході санкцій. 

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