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В Украине решили судьбу арестованного российского танкера: что известно

9 февраля 2023 15:46
lis.jpg - Ксения Лисновская
Российский танкер Nika Spirit передали Киевскому речному порту
Судно будет управлять ЧАО "Киевский речной порт"
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине решили дальнейшую судьбу арестованного в 2019 году российского танкера Nika Spirit. Теперь им будет управлять ЧАО "Киевский речной порт".

Такое решение Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), сообщает пресс-служба агентства.

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Подробности

Как отмечается, заключен соответствующий договор по управлению транспортным средством, построенным в 1989 году. Компания будет управлять им до 2026 года.

В июле 2019-го в порт Измаил под российским флагом вошел танкер Nika Spirit. Его идентифицировали как уже известный танкер Neyma, который использовался для перекрытия Керченского пролива в ноябре 2018 года. Это позволило российским пограничникам захватить военные корабли Украины с 24 членами экипажа.

Стоит отметить, что в прошлом АРМА передало в управление предприятиям 10 арестованных морских судов российских компаний.

Больше о российских активах

Напомним, Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передали арестованную железную руду одного из российских олигархов. Предварительная стоимость почти 1,8 млрд грн.

Также в Украине были арестованы 170 вагонов с российскими и белорусскими товарами. Общая сумма товара оценивается почти в 100 млн грн.

Недавно Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии  россии.

 

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